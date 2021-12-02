低於市區價格住新屋 新北三區11月買氣噴

六都昨公布11月房市交易量，新北市共7,113棟，年增17%，創6年新高，熱度僅次於高雄市。新北市地政局表示，新北市11月以三重區、林口區、板橋區增加較多，主要是二重右岸重畫區、板橋江翠、林口新市鎮等整體開發區有較多的新成屋交易移轉。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨指出，三大重劃區是近年推案熱區，吸引不少年輕買方進駐，在生活機能上，以林口最佳，江翠次之，二重右岸殿後，即使如此，對於購屋人來說，以低於市區價格住新房還是轉進重劃區主因。

另外近年重劃區機能快速到位與驚人房價漲幅，除投資買盤看重外，亦是讓許多自用客戶轉進的主因。其中，林口新市鎮因機捷與大賣場帶來能見度，江翠與二重右岸雖為重劃區，都有新北蛋黃門牌， 加上建商推案火熱帶動價格連番上揚，讓交易表現更熱。

根據新北市地政局統計，11月交易移轉共計7,113棟，較10月增加688棟，增加幅度10.7%。和去年同期比，則增加1,066棟，增幅達17.6%，板橋單月成交719棟最多，其次依序為新店、新莊、中和。

與10月相較，則以三重區、林口區、板橋區增加較多，分別增加173棟、149棟、145棟。