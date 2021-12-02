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12月18日公投日 雇主應讓勞工放假一日並照給工資

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導

今年12月18日（星期六）已經中央選舉委員會指定為全國性公民投票案第17案至第20案之投票日，北市勞動局陳信瑜局長提醒，有投票權的勞工，雇主都應依法給勞工放假投票，工資照給，違反者可處罰鍰新台幣2萬到100萬元。

陳信瑜說，如果具投票權且當日原屬工作日的勞工，應放假給薪；本來就不須出勤，就不另給假給薪。所謂放假日，是指自午前0時至午後12時連續24小時。雇主徵得勞工同意於當日出勤者，應加給出勤時間的工資，且不可妨礙其投票。舉例來說，勞雇雙方約定當日正常工作時間8小時，勞工外出投票2小時，返回工作六小時，雇主須加給六小時的工資。

如果是具投票權且當日原屬休息日或例假日的勞工，不另給假。雇主如徵得勞工同意於休息日出勤者，應依勞動基準法第24條第2項規定計給休息日出勤工資，且不可妨礙其投票。

陳信瑜呼籲，投票是勞工行使公民的權利，雇主都應尊重具有投票權的勞工休假返鄉投票之意願，若勞工遇到勞動權益受損的情形，可利用「勞動即時通」(https://ap.bola.taipei/)線上申請勞資爭議調解，由勞動局協助爭取權益，方便又快速。

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