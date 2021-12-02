萬丹甘蔗祭4日登場 台糖邀您來「蔗」裡走走

一年一度的「萬丹甘蔗文化祭」將於本週六假萬丹甘蔗育種場登場。今年活動特別著眼於健康主題，在以往五分車車道舉辦健走及騎鐵馬文化巡禮導覽活動，台糖公司邀請民眾一起來萬丹「蔗」裡走走，體驗甘蔗農村文化的生活景況。

台糖為配合地方政府推廣在地產業文化，以及推動糖業文化永續扎根及傳承，每年皆攜手屏東萬丹采風社舉辦「萬丹甘蔗文化祭」，今年已邁入第24個年頭。台糖指出，甘蔗文化祭舉辦地點「萬丹育種場」已經有88年歷史，是全臺唯一研究及培育甘蔗品種得場所，所以萬丹可以說是糖業文化的起點。

台糖表示，今年因為疫情的緣故，甘蔗文化祭差點無法如期舉行，幸好全民努力抗疫獲得成果，也因此今年活動特別規劃於上午7時舉辦千人健走活動，文化導覽員將帶領民眾走在舊時五分車載運甘蔗約5公里長的路線；此外接近10時也會帶領喜歡騎自行車的民眾，沿著五分車車道及萬丹水圳進行一趟來回30公里長的文化巡禮導覽，讓民眾在增進對甘蔗及糖業文化知識的同時，也達到健身防疫的目標。

此外，甘蔗祭文化活動現場也安排了甘蔗育種作業流程導覽與展示，讓民眾一窺百年傳承的甘蔗育種技術，並有黑糖薑母茶、台糖有機米爆米香及台糖冰棒等美食提供給現場民眾品嘗；另有糖詩揮毫暨寫生比賽、萬丹百年老照片展等活動，台糖也準備了1,000份台糖二號砂糖要送給參與活動的民眾。

台糖表示，12月4日歡迎民眾一起來萬丹甘蔗育種場「蔗」裡走走，一起體驗及回味過去農村蔗園的生活景況，並永續傳承及扎根甘蔗庶民文化。