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萬丹甘蔗祭4日登場 台糖邀您來「蔗」裡走走

經濟日報 / 記者鍾泓良／即時報導
萬丹甘蔗文化祭每年活動台糖都會提供暖暖的黑糖薑母茶及有機米爆米香，總是深獲民眾喜愛。台糖提供
萬丹甘蔗文化祭每年活動台糖都會提供暖暖的黑糖薑母茶及有機米爆米香，總是深獲民眾喜愛。台糖提供

一年一度的「萬丹甘蔗文化祭」將於本週六假萬丹甘蔗育種場登場。今年活動特別著眼於健康主題，在以往五分車車道舉辦健走及騎鐵馬文化巡禮導覽活動，台糖公司邀請民眾一起來萬丹「蔗」裡走走，體驗甘蔗農村文化的生活景況。

台糖為配合地方政府推廣在地產業文化，以及推動糖業文化永續扎根及傳承，每年皆攜手屏東萬丹采風社舉辦「萬丹甘蔗文化祭」，今年已邁入第24個年頭。台糖指出，甘蔗文化祭舉辦地點「萬丹育種場」已經有88年歷史，是全臺唯一研究及培育甘蔗品種得場所，所以萬丹可以說是糖業文化的起點。

台糖表示，今年因為疫情的緣故，甘蔗文化祭差點無法如期舉行，幸好全民努力抗疫獲得成果，也因此今年活動特別規劃於上午7時舉辦千人健走活動，文化導覽員將帶領民眾走在舊時五分車載運甘蔗約5公里長的路線；此外接近10時也會帶領喜歡騎自行車的民眾，沿著五分車車道及萬丹水圳進行一趟來回30公里長的文化巡禮導覽，讓民眾在增進對甘蔗及糖業文化知識的同時，也達到健身防疫的目標。

此外，甘蔗祭文化活動現場也安排了甘蔗育種作業流程導覽與展示，讓民眾一窺百年傳承的甘蔗育種技術，並有黑糖薑母茶、台糖有機米爆米香及台糖冰棒等美食提供給現場民眾品嘗；另有糖詩揮毫暨寫生比賽、萬丹百年老照片展等活動，台糖也準備了1,000份台糖二號砂糖要送給參與活動的民眾。

台糖表示，12月4日歡迎民眾一起來萬丹甘蔗育種場「蔗」裡走走，一起體驗及回味過去農村蔗園的生活景況，並永續傳承及扎根甘蔗庶民文化。

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