快訊

黑手開警車闖紅燈撞人 北市警局做錯這件事要賠578萬

林秉樞私藏4女私密照 高嘉瑜意外靠「備份神器」揪惡行

嗅到什麼？ 外資今年積極買豪宅 掃戶免貸款

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
華固天鑄。圖／台灣房屋提供
華固天鑄。圖／台灣房屋提供

實價顯示，近期豪宅市場出現不少外資法人購屋，如松山區豪宅「華固名鑄」，一口氣成交15樓兩戶，總金額約4.4億元、每坪208萬元，買家為境外法人「塞席爾商紅岩投資」，以無貸款買進。

另外「華固天鑄」25樓由英屬維京群島商翔綾購入；英屬維京群島商君德則買下「西華富邦」17樓。

此外，「信義首席公館」則由同一個負責人以在英屬維京群島成立的順傑投資、一廣、欣佑3家公司名義，不貸款豪砸13.8億一次包下四戶，不僅買得積極，出手也豪氣。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，根據內政部統計，今年前十月外國人(含外資法人)買國內不動產共1069棟，較去年同期966棟，多了103棟，不過近年平均都在1200～1300棟左右，目前看來差異並不大。　　

張旭嵐指出，近年豪宅市場有不少登記開曼群島、英屬維京群島、塞席爾商、薩摩亞商的購屋案例，這些都是屬於境外法人公司，因為隱密性高，不受外匯管制，在這些國家設立的法人，可以免繳營業所得稅、營業稅、印花稅，因此有免稅天堂之稱。

不過回台購置不動產，房地合一稅持有兩年內處分課45%，逾兩年為35%，雖然比本土法人比較嚴苛，不過可以減少資金直接用個人名義從海外回來衍生額外的稅務風險，因此過去成為不少海外台商，事業經營和資金調度的規劃之一。

市場還有不少僑外資公司購買豪宅交易，包括僑外資公司「安立國際投資」無貸款買入中正區豪宅「頂禾園」，13樓戶，2億8921萬元、每坪180萬元，共216.74坪。

另外，也是僑外資的明山投資買「帝景水花園5」、泰三投資買「敦南御所」、天河投資買「碧湖畔」等，這些僑外資，都以現金買進豪宅，顯示富豪偏好以不貸款的方式，做資產配置。

張旭嵐指出，所謂的僑外資，其實就是外國人或華僑投資人在本國所設立公司，雖然一樣有海外資金背景，但由於在台灣是有合法登記的法人，因此購置不動產的房地合一稅，在今年修法後，兩年內一樣是45%，二到五年35％，逾五年則降至20%，在處分不動產時，有多一層長期持有的稅制優勢。

「頂禾園」是頂新集團頂禾開發的豪宅，屋齡僅6年，樓高20層，一樓一戶，共19戶，近捷運忠孝新生站，位處靜謐的臨沂街高級住宅區，最高單價為17樓216萬元，因有知名港星余文樂入住而聲名大噪，頂新魏家也在今年初購入11樓，近年中高樓層交易單價落在170萬元上下。

資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋
頂禾園。記者游智文／攝影
頂禾園。記者游智文／攝影
資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋

延伸閱讀

好貴！羅志祥豪宅內景曝光　「超奢華更衣間」根本精品專櫃

六都房市交易 衝八年新高

張旭嵐／蝦皮狂展取貨店 「小白樓」型店面現生機？

不靠尪照樣是富婆！大S手握天龍國蛋黃區億萬豪宅

相關新聞

嗅到什麼？ 外資今年積極買豪宅 掃戶免貸款

實價顯示，近期豪宅市場出現不少外資法人購屋，如松山區豪宅「華固名鑄」，一口氣成交15樓兩戶，總金額約4.4億元、每坪20...

建商改玩「新三漲」 消費者驚、代銷快吐血

住展雜誌今(2)日公布11月推案市場調查，研發長何世昌表示，以往預售屋建案大多在開賣後，若買氣熱絡才分階段調漲，但實價登...

木質裝潢看似屋況佳、賣家出狠招連房仲也上當 設計師發現一堆「粉末」才知事態嚴重

其實對房仲來說，最終極的專業考驗往往是，當客戶的利益與個人利益衝突時，應當如何抉擇？事實上，信義同仁梁光輝就曾遇過這樣的抉擇。原來梁光輝與他的同仁，曾為一家位在三峽的企業找尋新的廠房用地…

萬丹甘蔗祭4日登場 台糖邀您來「蔗」裡走走

一年一度的「萬丹甘蔗文化祭」將於本週六假萬丹甘蔗育種場登場。今年活動特別著眼於健康主題，在以往五分車車道舉辦健走及騎鐵馬...

博客來三引擎助攻 圖書業績創五年高、電子書成長五成

統一超（2912）旗下博客來今年在「電子書」、「假日書店」、「主題專門店」三大成長引擎轉動下，圖書全年營收成長兩位數，創...

高雄愛河畔建31樓超高建築 耐震問題引關注

高雄目前寸土寸金，精華地段土地稀少，房子因此愈蓋愈高，「制震宅」也成新顯學，將在高雄愛河畔自立一路興建31樓超高豪宅的祥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。