建商改玩「新三漲」 消費者驚、代銷快吐血
住展雜誌今(2)日公布11月推案市場調查，研發長何世昌表示，以往預售屋建案大多在開賣後，若買氣熱絡才分階段調漲，但實價登錄2.0上路後，建商業主把實價當成「時價」隨時調漲，更有業主祭出前所未見的「新三漲」手法。
新三漲是：建案委託代銷銷售後漲價、潛銷時反映好再漲價、公開後賣得動又漲價。何世昌表示，由於價位快速調漲，已經出現漲價漲到連代銷都不敢接的建案，代銷業在業主、消費者之間變成夾心餅乾，甚至，有代銷因業主反悔不賣而白忙一場，最後血虧收場。
根據住展市調，代表北台灣新建案市場概況的住展風向球，11月分數續增至43.6分，房市連續3個月亮出代表「復甦安全」的綠燈。
11月預售屋推案量逾千億，指標案數量相當可觀，其中單一案量逾15億元以上的指標案共有28個，新釋出的成屋案也有600餘戶。
雖然新建案大量釋出，但因線上建案銷售情況普遍不錯，封盤、或完銷建案增多，線上待售的住宅建案數量持續下降，11月已低於1,150個。由於市況仍佳，建案開價、成交價同步上揚，11月議價率仍約為11.9％，與10月維持相同水準。
11月來客量和成交量則同步下滑，住展風向球追蹤的指標建案平均周來客38.8組，較10月略減0.1組，中止連續四個月正成長。指標建案一周平均成交組數3.9組，也較10月減少0.1組。
何世昌表示，11月成交組數略減，研判與近期房價跳漲太快嚇到消費者有關，接下來買、賣雙方可能會暫時進入磨合期，房價續漲、市況不至於大幅下墜，但恐怕也難大幅成長，直到買方接受新價位且願意追價為止。
何世昌指出，今年房市雖好，但因房價快速調漲，但代銷面臨的市場挑戰恐不亞於往年，「賣太好被查、賣不好會掛」，既要面對業主價格的善變、消費者的反彈，還有官方頻繁稽查等三方夾擊，代銷正處在風口浪尖上。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言