建商改玩「新三漲」 消費者驚、代銷快吐血

住展雜誌今(2)日公布11月推案市場調查，研發長何世昌表示，以往預售屋建案大多在開賣後，若買氣熱絡才分階段調漲，但實價登錄2.0上路後，建商業主把實價當成「時價」隨時調漲，更有業主祭出前所未見的「新三漲」手法。

新三漲是：建案委託代銷銷售後漲價、潛銷時反映好再漲價、公開後賣得動又漲價。何世昌表示，由於價位快速調漲，已經出現漲價漲到連代銷都不敢接的建案，代銷業在業主、消費者之間變成夾心餅乾，甚至，有代銷因業主反悔不賣而白忙一場，最後血虧收場。

根據住展市調，代表北台灣新建案市場概況的住展風向球，11月分數續增至43.6分，房市連續3個月亮出代表「復甦安全」的綠燈。

11月預售屋推案量逾千億，指標案數量相當可觀，其中單一案量逾15億元以上的指標案共有28個，新釋出的成屋案也有600餘戶。

雖然新建案大量釋出，但因線上建案銷售情況普遍不錯，封盤、或完銷建案增多，線上待售的住宅建案數量持續下降，11月已低於1,150個。由於市況仍佳，建案開價、成交價同步上揚，11月議價率仍約為11.9％，與10月維持相同水準。

11月來客量和成交量則同步下滑，住展風向球追蹤的指標建案平均周來客38.8組，較10月略減0.1組，中止連續四個月正成長。指標建案一周平均成交組數3.9組，也較10月減少0.1組。

何世昌表示，11月成交組數略減，研判與近期房價跳漲太快嚇到消費者有關，接下來買、賣雙方可能會暫時進入磨合期，房價續漲、市況不至於大幅下墜，但恐怕也難大幅成長，直到買方接受新價位且願意追價為止。