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高雄愛河畔建31樓超高建築 耐震問題引關注

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
高雄寸土寸金，房子愈蓋愈高，超高宅的建築安全，引起關注。記者王昭月／翻攝
高雄寸土寸金，房子愈蓋愈高，超高宅的建築安全，引起關注。記者王昭月／翻攝

高雄目前寸土寸金，精華地段土地稀少，房子因此愈蓋愈高，「制震宅」也成新顯學，將在高雄愛河畔自立一路興建31樓超高豪宅的祥城建設基於超高建築的抗震安全，昨偕「建築安全履歷協會」特辦一場Alfa Safe 耐震工法施工說明會，展現對建築安全的重視。

祥城建設在自立一路施建超高建築，坪數約40到70坪，主打是換屋族「定居宅」，因此使用基樁工法及Alfa Safe耐震工法，並安裝了二分之一樓層的住友橡膠制震壁，增加結構耐震強度。

祥城分享建築經驗，指施工期間並由第三方技師公會針對各樓層結構柱、牆、梁、板的施工查驗及審核，以期達到超高安全指標，總經理洪振耀說，「建築的安全是責任也是承諾」。

「台灣建築安全履歷協會」理事長戴雲發指出，Alfa Safe耐震系統工法」已經過國家地震中心實體測試，其中「Alfa Safe柱中柱」的耐震韌性較傳統工法提升許多，可大幅提升施工品質，確保房屋安全穩固。

近來高雄房市更迭，不少菁英族群鎖定市中心購屋，對於環境地段及住居安全，尤其重視。

祥城建築在高雄自立一路推新案，採用基樁工法及Alfa Safe耐震工法施建。記者王昭月／翻攝
祥城建築在高雄自立一路推新案，採用基樁工法及Alfa Safe耐震工法施建。記者王昭月／翻攝
Alfa Safe耐震系統工法已經過國家地震中心實體測試，其中「Alfa Safe柱中柱」的耐震韌性較傳統工法提升許多。記者王昭月／翻攝
Alfa Safe耐震系統工法已經過國家地震中心實體測試，其中「Alfa Safe柱中柱」的耐震韌性較傳統工法提升許多。記者王昭月／翻攝

履歷 豪宅 地震

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