博晟明年營運大躍進 擴充通路與適應症

高階骨科醫材廠博晟（6733）今（1）日舉辦法說會，董事長陳德禮今（1）日表示，公司說明將透過「擴充現金流收入」、「推進研發進度」以及「透過併購的方式快速躍進成長」三大策略快速滾動獲利並造就下一波成長高峰。

博晟今年受惠於一次性自體軟骨修補系統RevoCart、與抗生素產品Minocycline的業績向上推升營收表現，今年前十月營收較去年同期成長5倍，隨著RevoCart的通路快速擴增以及未來產品陸續上市，明後年可望邁入營運穩定成長期。

博晟旗下擁有「兩相軟骨修復植技術RevoCart」及「骨生長因子OIF」兩大軟骨再生平台，以及新引入的「脂肪前驅細胞平台」。其中「脂肪前驅細胞平台」具備醫療可近性高、細胞活性高及醫療風險低三大特色，優先瞄準退化性關節炎的醫療應用，未來也可延伸到骨骼、肌肉、韌帶、軟骨等發炎及組織損傷修復之適應症。

博晟表示，「脂肪前驅細胞平台」的脂肪前驅細胞富集器（ATC）醫材，經實驗證實細胞分離效率及細胞活性皆優於市售產品，預計明年第4季取證上市，由於其產品利基明確，將可望成為博晟繼RevoCart後的第二成長驅動引擎。

博晟生醫董事長陳德禮表示，博晟今年初上櫃，更合併韶宇醫學取得脂肪前驅細胞平台，未來博晟將持續優化財務結構、改善營運體質並積極爭取國際授權與合作的機會，擴大營運規模並強化企業競爭力。

此外，針對RevoCart部分，博晟的短期目標為透過RevoCart產品挹注穩定現金流，中長期目標則透過授權模式搶攻國際市場。博晟指出，RevoCart為公司首發產品，自去年在台上市後，即為博晟貢獻穩定銷售現金流，至今已獲17家醫療院所進用，另有19家正在申請中。

此外，博晟也與台灣骨科通路龍頭合作，加速銷售渠道之佈建。展望明年，除持續衝刺在台銷售外，博晟也將加速及深化中國大陸的佈局，並積極洽談歐美、東南亞及中南美的取證及授權機會。