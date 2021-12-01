CYBERBIZ推「CYBERBIZ TICKET」 助品牌販售電子票券

新零售解決方案、OMO開店平台CYBERBIZ深化服務版圖，今(1)日宣布推出新服務「CYBERBIZ TICKET」，主要協助品牌官網販售電子票券，可應用於多元情境商品及服務，包含課程、票券、服務類商品及商品券等等，在線上購買、線下掃碼核銷，實現線上線下會員導流，並協助商家克服履約保證金問題。

CYBERBIZ執行長蘇基明表示，新服務希望讓品牌官網能夠販售更多面向的商品和服務，且為消費者拓展更多元化的購物體驗，讓電商買賣變得更簡單、方便，消費者成功購買電子票券後，系統即會發送核銷使用的QR CODE給消費者，消費者以此可直接至線下門市核銷兌換。

CYBERBIZ強調可以解決商家擔心的履約保證金問題，因票券的遞延性商品性質，發行前必須面對價金保管及履約保證金制度，許多商家考量到資金及風險控管問題而卻步。「CYBERBIZ TICKET」由CYBERBIZ為商家作東擔保，商家只要在品牌官網開通功能即可開始線上販售。

此外，銷售票券讓商家可以在品牌官網推出電子票券，建立會員資料，消費者得以線上下單、線下核銷，將線上流量導流至線下，整合全通路，完善OMO場景。對於消費者而言，無紙化的電子票券方便保存及使用，消費者若是下單指定他人為收件人，可將票券做為禮物餽贈使用，協助商家輕鬆跨足線上贈禮市場。目前宏亞食品（1236）旗下觀光工廠「巧克力共和國」已先應用「CYBERBIZ TICKET」販售入場票券與手作課程體驗券。

積極進行多角化經營的台灣宅配通（2642），旗下電商平台「大嘴鳥易購」也使用「CYBERBIZ TICKET」，未來將提供長期合作的契約客戶販售商品券，並且推出機場託運等服務的電子票券。台灣宅配通期待透過票券販售，強化自身服務便利性，提升廣大用戶體驗，同時提供供應商在上架商品時擁有更廣泛的選擇。人氣節目「木曜4超玩」的麥卡貝網路電視也啟用「CYBERBIZ TICKET」售其藝人活動票券，百張票券於五分鐘內搶購一空。