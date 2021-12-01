生技股股王、隱眼大廠晶碩光學遭竊營業秘密 輸出中資

隱形眼鏡大廠晶碩（6491）公司被竊取營業技術機密，公司前主管在職時涉嫌竊取相關技術，桃園地檢署11月29日搜索，發現幕後金主來自中國大陸，並已將相關涉案人員收押。晶碩今（1）日並未說明相關案情。

晶碩是和碩（4938）旗下知名隱形眼鏡大廠，今年前三季歸屬於母公司業主淨利8.81億元，每股盈餘（EPS）12.59元，已經賺贏去年全年，較去年同期大增一倍，EPS僅次於另一家隱形眼鏡廠精華光學（1565）14.3元，為生技股獲利股后。晶碩今日股價收437元，雖然下跌16元，仍為生技股股王。

根據桃園地檢署新聞顯示，台北市調查處在今年10月舉報晶碩光學前黃姓前處長，7月間設立金目科技公司後，招攬晶碩公司陳姓、林姓工程師等人，利用竊自晶碩公司的營業機密技術，委由金目公司盧姓幹部聯繫數家模具商開發生產隱形眼鏡模具，並要將整套製程複製運往大陸生產，提供幕後位於上海的目荻、廈門的愛睿思公司使用。

檢調掌握黃男等利用紅色供應鏈，11月29日兵分多路到黃男公司、住家等地搜索，同步傳喚陳、林及盧等人到案，並查扣相關硬碟內部證據，初估包括竊得營業秘密價值、日後損害晶碩營運等恐高達上億元。

晶碩第3季營收15.13億元創新高，稅後淨利3.61億元，年增78％，單季EPS也高達5.61元。法人估計，第4季為隱形眼鏡傳統銷售旺季，晶碩今年以來持續擴充產能、擴大代工訂單業務，在大陸雙11、雙 12購物節登場，大陸及日本等地彩片需求增溫，第4季營運也可望再優於上季。