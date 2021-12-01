中興電、永安便利停車合作 首站汐止電動車充電站啟動

中興電（1513）與永安便利停車今（1）日共同宣布，雙方首次在電動車超級充電站合作案正式啟動；中興電工指出，旗下「iCharging」電動車超級充電站與永固便利停車合作，首站選在「汐止遠東世界中心」主因該站鄰近高速公路國道一號與國道三號交會處，方便電動車車主快速充電。

永固（5546）便利停車持續擴增服務據點與充電網路涵蓋面，汐止站為六都布局之首站，另有內湖港墘超級充電站將在明年初上線。

中興電表示，中興電旗下酷網已累積破萬會員，酷網會員可透過取得充電服務，實現一站式「停車即充電」的新體驗。

中興電指出，集團為台灣電力系統的主要供應商，此次首度與永固便利停車策略聯盟，除了整合了旗下智慧停車管理平台、多元支付平台與電動車充電平台等三個服務雲以外，每座充電服務站更導入智慧儲能與電力管理系統，有利提高能源利用效率，對於未來電動車成長與台灣電網供電取得平衡有很好的解決方案。