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昱厚鼻噴新冠藥具廣效及抗變異株 本月展開收案拚上市

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

新冠病毒變異毒株Omicron可能導致現有疫苗與治療藥物的效力打折扣，引起全球討論與關注，昱厚（6709）總經理徐悠深今（1）日表示，自主開發的新冠肺炎新藥AD17002可抵禦包括Omicron在內的任何突變種，屬於廣效性新冠治療藥物，已於本月展開收案，將加速後續臨床試驗，爭取早日上市。

徐悠深指出，新型冠狀病毒SARS-CoV-2屬於易發生突變的RNA病毒，至今全球已產生出數種具威脅性的變異株，但目前為止所發展的藥物仍無法有效因應各種變異病毒感染。有鑑於人類將與病毒長期共存，將迫切需要一種廣效性新冠治療藥物。

從目前國際科學研究方向來看，先天免疫主導抗SARS-CoV-2的免疫反應的相關研究備受關注，研究指出新冠病毒會抑制第一類干擾素產生，並增加病毒的生存，研究也發現第一類干擾素有缺陷的人（包括基因或免疫導致），在感染新冠病毒後容易發展成重症。

另外有研究發現，兒童感染新冠率低的證據，也指向兒童活躍的先天免疫反應。基於以上研究，《自然》(Nature)雜誌微生物期刊做出一項結論：第一類干擾素區域性的活化與適時的調控，應該是新冠病毒患者生存的重要因素。若能誘發人體局部第一類干擾素啟動保護作用，就可能達到廣泛性的抗感染效果，達到有效抑制。

昱厚自主開發的AD17002，屬於廣效性新冠肺炎免疫治療藥物，主要作用機轉在誘導人體先天性免疫反應，於呼吸道上皮細胞誘導區域性分泌包含第一類干擾素在內的細胞素，保護未感染的細胞，降低已被感染的細胞內病毒複製和降低發炎，進而影響後天免疫反應（adaptive immunity），達成免疫治療的目的。

AD17002在獲得衛福部食藥署／醫藥品查驗中心同意執行二期臨床試驗後，已建立完成收案模式，將在本月展開收案，預計收治30位新冠病毒感染輕症患者，接受15日內兩組固定劑量、不同頻率的AD17002噴鼻投藥治療，並進行五週的追蹤觀察。另外，有鑑於台灣成功的防疫以致案源減少，公司同時緊鑼密鼓與國外展開合作，盼加速推動臨床試驗，爭取AD17002新冠治療藥早日上市。

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