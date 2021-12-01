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美西航線運力升級 陽明11,000 TEU級新船交付營運

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北即時報導

陽明海運（2609）向正榮汽船株式會社租入委交今治造船株式會社(今治造船)量身打造之全新11,000 TEU級貨櫃輪「賢明輪」(YM Together)，今(1)日正式竣工交付，並將立即投入陽明海運美西航線PN3營運，提供亞洲往返美洲的高效率貨載運送服務。

陽明海運因應中長期營運發展，透過與專業船東合作方式布建14艘11,000 TEU級貨櫃輪，「賢明輪」 (YM Together) 為此系列第9艘交付之新船，並由船東於11月18日在今治造船廣島船廠完成新船命名擲瓶。該船型可裝載約11,860個20呎標準貨櫃，配備有1,000個冷凍櫃插座，船舶全長333.9公尺，寬48.4公尺，最大吃水16公尺，設計船速可達23節，此型船舶配備脫硫器、壓艙水處理器、岸電系統等多項環保設備，並採用新型雙島式(twin-island)設計，可增加貨物裝載空間並提高視野性能，透過船舶線型優化更進一步達到節能減排的環保成效，且船長及船寬較短之設計特性，將加速碼頭靠泊效率，亦可靈活通行於巴拿馬運河及全球主要港口，使航線配置規劃更具彈性。

此系列貨櫃輪自2020年起交付迄今已達9艘，剩餘5艘船舶預計於2022年陸續交付完成；該系列船舶加入陽明船隊，使整體船齡年輕化，亦達到節能省油及降低單位成本之綜效；近期美洲海運市場暢旺，全球運輸需求持續攀升，此新型貨櫃輪交付並投入陽明海運船隊，將有助於最大化艙位效用，滿足客戶需求，提升陽明海運整體營運綜效及最優質的運送服務。

「賢明輪」(YM Together) 將於12月5日投入亞洲往返美洲PN3航線，PN3航線靠港依序為：香港 – 鹽田 – 上海 – 釜山 – 溫哥華 – 西雅圖 – 釜山 – 高雄 – 香港。

陽明海運 航線 造船

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