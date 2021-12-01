台灣醫療科技展 台達旗下達爾生技展示抗疫實力

全球電源與能源管理領導廠商台達電（2308）子公司達爾生技今（1）日宣布，將在本屆台灣醫療科技展中以「科技防疫」為主題，提出醫療防疫對策，包括達爾全自動核酸檢測系統、醫用霧化器，以及台達最新開發的「U+紫外線抑菌系列」產品。

達爾生技核酸檢測系統採用標準qPCR*技術，可產出包含CT值等完整判讀數據，提供一線醫療快速精準的檢測使用；台達「U+紫外線抑菌系列」使用符合人體安全的特殊222nm波長紫外線，經實驗證實，僅需短時間照射即可消滅物件表面大部分病毒，上市以來已大量應用於機場、醫院、校園、商場、展會等場域，為防疫把關。

達爾生技董事長何藴初表示，因應新冠疫情顛覆人類原有的生活模式，全球都面臨艱鉅的挑戰，達爾生技全力投入抗疫醫療產品的研發，與世界站在一起。全自動核酸檢測系統採用標準qPCR技術，結合簡易操作的自動化流程達到樣本進結果出的目的，不僅可精準檢測新冠肺炎，更已開展多聯檢項目的研發，可同時檢測多種感染病原，將PCR檢測效率極大化，自2020年正式問世以來，已在台灣、日本取得認證並已正式銷售，獲得多家醫療院所採用，此外尚有多個國家或地區的ODM客戶分別在試劑開發或產品認證流程中。而受到矚目的台達「U+紫外線抑菌系列」使用符合人體安全的222nm波長紫外線，對於COVID-19病毒具有極高的殺傷力，無接觸、不殘留方式為醫護人員、民眾，甚至邊境旅客提供安心、便利、有效的消毒方式，也為全民打造全面性且精準的防疫利器。

台達耕耘醫療設備研發已久，達爾生技則展現了台達跨足醫療產業的決心。疫情尚未趨緩，傳染性疾病間隔越來越短，傳統醫療設備必進行智慧轉型以面對更艱鉅的挑戰。達爾生技在本次展覽中另有移動式X光機與糖尿病照護與包括血糖量測系統、血氧量測系統等專業且多樣化的醫療產品，協助醫療人員及受照護之民眾更精準、方便、智能的醫療儀器。歡迎於12/2 - 12/5至台北南港展覽館四樓L228展位，充分體驗達爾生技專業的醫療設備開發實力。