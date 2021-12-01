亞洲最佳！聯邦快遞獲頒2021亞太疫苗卓越獎

FedEx Corp.旗下附屬公司兼全球最具規模的快遞運輸公司之一的聯邦快遞，在2021亞太疫苗卓越獎中被評選為亞洲最佳第三方疫苗物流。

在運送品質以及疫苗全球運輸上有領導性地位的聯邦快遞，被將近1,700名投票者選為亞洲最佳第三方疫苗物流。自疫情開始以來，聯邦快遞利用其強大的網絡、專業的醫療保健知識以及一流的冷鏈和溫度監測技術，在全球運送了將近14,000件COVID-19人道救援物資，包括：

自疫情以來運送約 11萬噸個人防護設備和其他醫療保健用品，包括超過25億個口罩。 在疫情開始的一年半中，輸入超過3.7萬噸的個人防護設備和其他醫療保健用品至亞太、中東、及非洲地區。 迄今為止，聯邦快遞已向全球50多個國家和地區運送了COVID-19疫苗，包括最近運送至南韓和越南的疫苗。

由IMAPAC主辦的2021亞太疫苗卓越獎，在首屆頒獎典禮上表揚生物製藥組織、供應鏈專家以及為了亞洲疫苗開發與分配而出現的最新科技解方的傑出貢獻。

聯邦快遞亞太、中東及非洲地區總裁裴佳華(Kawal Preet)表示：「我們很榮幸獲得這個獎項。這證明了我們團隊成員的非凡努力，他們團結一致，致力為區域內的社群安全可靠地運送重要貨物。正是透過聯邦快遞的全球網絡、先進的冷鏈解決方案、近乎即時的監控能力以及在運送有溫度敏感性的疫苗方面數十年的經驗，我們能夠在充滿不確定性的時代，即時為客戶提供額外的信心。我們的承諾是繼續向最需要疫苗的社群提供更多疫苗，幫助企業和各社群在未來一年擺脫疫情後能夠重建。」

2021亞太疫苗卓越獎與2021第三屆亞洲疫苗世界大會同期舉行，吸引了來自亞洲頂尖疫苗和供應鏈組織的800多名代表。想了解更多有關2021亞太疫苗卓越獎的訊息，請瀏覽：https://imapac.com/2nd/en/business_conferences/asia-pacific-vaccine-awards-2/