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高房價嚇跑買方？11月買賣移轉棟數 台北、台中略降溫

經濟日報 / 記者朱曼寧／台北即時報導
11月份買賣移轉棟數出爐，六都合計共25,954棟，其中台北、台中較去年同期略微降溫，分別年減17.1%、8.3%。記者陳正興／攝影
11月份買賣移轉棟數出爐，六都合計共25,954棟，其中台北、台中較去年同期略微降溫，分別年減17.1%、8.3%。記者陳正興／攝影

11月份買賣移轉棟數出爐，六都合計共25,954棟，較10月增9%，較去年同期增5.5%。其中台北、台中較去年同期略微降溫，分別年減17.1%、8.3%。專家指出，目前房市價格一路走高，部分買方擔憂買在高點，因此轉為觀望心態明顯。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，台北及台中雖然跟前月相比交易量還有成長，不過跟去年同期相比略有降溫跡象，台北市去年底爆出交易量，今年成交趨於平穩，台中11月量體主要受北屯區的交屋量挹注。

六都11月買賣移轉棟數，台北市2,711棟，月增10.8%、年減17.1%；新北市7,113棟，月增10.7%、年增17.6%；桃園市4,426棟，與前月相比持平、年增3.5%；台中市4,762棟，月增8.8%、年減8.3%；台南市2,227棟，月增8.2%，年增7.7%；高雄市4,715棟，月增15.6%、年增26.1%。

南部交易表現暢旺，高雄市交易量共4,715棟來到新高，拿下年、月增雙冠軍。郎美囡分析，南部受惠科技園區、半導體企業設點話題，一再刷新價格三觀，房價低於北部及中部的價格優勢，持續引入投資置產買盤；新北市各重劃區、新市鎮的物件受首購族及換屋族支撐，觀望已久的買方擔憂未來在大台北地區買房更不易，趁低利進駐房市。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨認為，時至年底，今年如無意外，交易量應能突破35萬大關，不過表面上市場資金湧現，交易量持續走高，可是在買方購買力沒有實質提升狀況下，價格仍是關鍵，若短期價格漲太兇，買盤也會因此受到影響。

資料來源／大家房屋企劃研究室
資料來源／大家房屋企劃研究室

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