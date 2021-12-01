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光陽看好明年電動機車市場將「很有斬獲」

聯合報 / 記者林海／台北即時報導

強攻電動機車市場，光陽推出「超級享」優惠方案，加上進攻國民車市場的S6新上市，Ionex積極喊出銷售挑戰今年單月最高峰目標破千台。光陽表示，在市場趨勢與政府政策傾斜雙重利多加持下，明年電動機車市場將會「很有斬獲」。

光陽今年推出電動機車後，布建Ionex換電站開通了709站，持續往千站目ㄊ標邁進，同時銷售也穩定在市場前三名，成為電動機車品牌的新勢力。光陽則表示，對於成績永遠不滿意，希望提供給更多消費者服務與場域，目標一定是要成為市場第一名。

光陽表示，電動機車市場明年仍會持續成長，政府會有很多政策來做多市場，對光陽來說，面對綠能環保議題，消費者也越來越重視，這也是一種承擔使命。

光陽也說，二輪車對國民來說是日常生活的工具而換電站的投入是基礎工作，光陽不會停下腳步，請消費者要有信心，電「動車產業不是打帶跑產業，持之以恆要滿足消費者期待。」

目前已經有其他電動機車品牌的充電站可布建以達到環島，光陽則說，消費者需求在哪就會跟著到哪，會盡最大努力用最快時間完成。光陽也說，

設立換電站的策略，由於80%的電動車使用者在六都，會第一優先滿足大部分消費者需求，旅遊景點的充電站布建也會是未來重點項目。

光陽也說，電動機車的市場佔比由2019年的16%，到2020年的8%，今年推估可以回到14%，反映消費者對於電動機車接受度越來越高，這也是光陽要推出專屬門市的原因，且包含各個廠商都競相投入、產業政策也有傾斜下，市場還沒到所謂的高原期，因此會有進步空間。

光陽 電動機車 車市

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