奎克多基因即時檢測診斷系統 獲藥物科技研究發展獎

奎克生技研發的「多基因即時檢測診斷系統-NextAmp」於11月30日獲頒衛福部與經濟部共同舉辦之「藥物科技研究發展獎」製造技術類銀質獎殊榮，今年金質獎從缺。

奎克多基因檢測平台可於2小時內完成100個基因分子生物標記之定量檢測，在精準醫療許多經常性的臨床應用上，可取代繁複冗長且昂貴的次世代基因定序(NGS)，創新的技術及應用獲得政府及專家們高度肯定。

奎克生技執行長楊博鈞博士表示，近年來精準醫學迅速發展，重要關鍵在於多基因變異分析及用藥，基於這項重要具相當潛力的臨床需求，結合台灣生物科技與光電半導體技術，開發出這項可同時檢測多重基因(multi-gene)標記之臨床用分子檢測分析系統及應用產品，適合經常性的臨床醫療檢測，協助病患及醫生找出最合適的治療策略。

奎克生技公司董事長李鍾熙表示，癌症治療已進入個人化精準醫療時代，無論是標靶藥物或其他新治療方式都日趨多元，需仰賴基因檢測才能對症下藥。而目前癌症基因檢測多以次世代基因定序技術(NGS)進行，但其操作繁雜、時間冗長且高額價位往往是病人沈重的負擔。

奎克生技這項多基因檢測技術NextAmp，採用多基因同步擴增原理，較NGS精確且快速許多，可以從兩三星期縮短到幾小時，成本也更低，對精準醫療基因檢測之普及化很有幫助，希望能使更多癌症病患獲得更精準、更即時的治療，造福更多病人。

此項技術可應用於甲狀腺結節、肺癌、乳癌、糖尿病、生殖醫學等多項精準醫療檢測及器官移植，並已與國內外各大醫院展開長期合作計畫。在認證方面，奎克今年亦順利取得ISO13485、ISO17025及CE IVD等，並積極佈局全球市場，和歐美醫療單位進行產品臨床測試中。