台南購物節送第2戶輕豪宅？黃偉哲：若登錄金額破55億

台南市配合振興五倍券，在台南購物節推出抽最大獎輕豪宅，日前市府已公布首戶房子位在永康區，民眾也持續敲碗是否會送出第2戶房子。台南市長黃偉哲今宣布，目前購物節登錄金額已達50億元，若突破55億元，將送第2戶房子，且是可以馬上入住的輕豪宅。

振興五倍券10月上路，各縣市使出渾身解數搶商機，台南市在9月即開箱位在永康區永大路的最大獎輕豪宅，為3房雙衛浴、雙陽台，並附停車位，總價超過830萬元。

黃偉哲說，今年的台南購物節是第2年送房子活動，去年引起極大正面的迴響，今年也有許多縣市送房子，他相信如果台南的產品好，條件跟大家一樣，還是會勝出。

黃偉哲表示，目前台南購物節登錄金額已經超過50億元，如果金額突破55億元，市府就會推出送第2戶輕豪宅，目前已在積極物色第2戶房子，正在找適合贈送、即將落成的房子，不會是預售或八字還沒一撇的。

台南購物節送出最大獎輕豪宅、百萬油電汽車，民眾只要在台南消費滿100元，即可上網登錄取得1組抽獎序號，活動截至明年3月5日。市府經發局表示，每月5日都有抽獎活動，最大獎將在3月中旬抽出。