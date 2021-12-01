已羨慕！這家通路11月起調薪8% 再增逾500名職缺

小北百貨總經理黃健瑭上月底宣布，員工底薪調幅8%，並自今年11月1日正式生效，每月員工定額補助的300元口罩津貼持續發放，感謝全體員工防疫期間的辛苦。此外，看好疫情解封加上政府振興計畫， 預計明年第1季再加開15家門市，全台門市上看165家，擴大徵才釋出逾500名職缺。

小北百貨在今年6月份，為體恤員工防疫辛勞，除了當時宣布148家門市員工，全額補助防疫險及口罩津貼，另加發每人半個月的防疫慰勞金，總發放金額超過2,500萬元，今再響應政府明年起基本工資調幅5.3%的政策，黃健瑭表示，民生物價齊漲的壓力下、及近期零售業傷害事件層出不窮，為穩定員工的生活品質，提供更多的安心保障，因此為員工進行調薪。

小北百貨提供生活百貨及五金專賣，目前全台共有153家門市，單店品項數達數萬種的商品。