快訊

新北北部地區後備指揮部驚傳鋼瓶爆炸 5軍人受傷送醫

直播／受害者不只一人！高嘉瑜：多名受害女子連絡我

已羨慕！這家通路11月起調薪8% 再增逾500名職缺

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導
小北百貨調薪8%、擴大徵才。圖/小北百貨 提供
小北百貨調薪8%、擴大徵才。圖/小北百貨 提供

小北百貨總經理黃健瑭上月底宣布，員工底薪調幅8%，並自今年11月1日正式生效，每月員工定額補助的300元口罩津貼持續發放，感謝全體員工防疫期間的辛苦。此外，看好疫情解封加上政府振興計畫， 預計明年第1季再加開15家門市，全台門市上看165家，擴大徵才釋出逾500名職缺。

小北百貨在今年6月份，為體恤員工防疫辛勞，除了當時宣布148家門市員工，全額補助防疫險及口罩津貼，另加發每人半個月的防疫慰勞金，總發放金額超過2,500萬元，今再響應政府明年起基本工資調幅5.3%的政策，黃健瑭表示，民生物價齊漲的壓力下、及近期零售業傷害事件層出不窮，為穩定員工的生活品質，提供更多的安心保障，因此為員工進行調薪。

小北百貨提供生活百貨及五金專賣，目前全台共有153家門市，單店品項數達數萬種的商品。

口罩 疫情

延伸閱讀

比照軍公教 新竹市臨時人員明年統一調薪4％

探索夢號擬退台？林右昌：盼中央研議繞島跳島復航

太大「疫」！金防部辦部慶700人群聚 嗨到口罩戴不住

BioMask「蠟筆小新聯名口罩」限量推3款超值份量組

相關新聞

響應基本工資調漲及體恤防疫辛勞 小北百貨宣布調薪8%

生活百貨及五金專賣店小北百貨今發出新聞稿表示，該公司總經理黃健瑭已宣布，員工底薪調幅8%，並自上個月1日就正式生效，且每...

50年來首次！蛋白區強勁翻轉 這區奪冠

在台積電（2330）效應、通膨挹注下，蛋白區房價也越漲越兇。吉家網公布第3季六都房市季報，較去年同期比較，全台房價漲幅排...

50年首見！前十大漲幅行政區全在蛋白區

吉家網發佈2021Q3六都房市季報，比較去年同期，六都表現台中與台南漲幅領先，並駕齊驅，全台房價漲幅行政區前十大排行榜清...

生技論壇／石崇良 攻三醫療產業

衛福部常務次長石崇良昨（30）日表示，衛福部的角色將從生技產業的「管制部」變身為「促進部」。為了推動台灣在再生醫療、精準...

生技論壇／翁啟惠 ICT是翻轉關鍵

中研院前院長、生策會會長翁啟惠昨（30）日表示，新冠疫情帶來超過500萬種變種病毒，第一次看到這麼大突變，所幸大部分突變...

生技論壇／/劉理成：疫情催動CDMO崛起

台康生技總經理劉理成表示，目前市場上的四大趨勢包括mRNA爆紅、基因與細胞治療受青睞、癌症治療以免疫療法最受矚目，未來都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。