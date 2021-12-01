李政宏：遠東屬於個案 台商要與「台獨」劃清界線

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
大陸全國台企聯會長李政宏。（中評社）
大陸全國台企聯會長李政宏。（中評社）

大陸全國台企聯會長李政宏表示，台商在大是大非問題上一定要明辨是非，站穩立場，與「台獨」分裂勢力劃清界限，以實際行動維護兩岸關係和平發展。遠東集團事件屬於個案，大陸支持台胞台企來大陸發展、維護台胞台企合法權益的基本政策沒有變。

他表示，在大陸經營企業不能做違法違規的事情，更不能做危害兩岸關係和平發展的事情，把握住這兩點，台商就可以安心、放心地在大陸發展事業。

李政宏對大陸中評社說，近日，台企聯的會員和台商高度關注遠東集團違法違規被嚴厲查處一事。

李政宏說，注意到大陸國台辦新聞發言人強調了兩個要點：一是對在大陸賺錢卻支持「台獨」、破壞兩岸關係的人進行依法懲戒；二是一如既往地歡迎支持廣大台胞台企來大陸投資發展、依法保障台胞台企合法權益。這當中釋放的政策信號涇渭分明，可以說這與大陸的一貫政策立場一脈相承。　

李政宏說，現實情況表明，「台獨」是危害兩岸關係的亂源；兩岸關係和平發展與兩岸同胞的根本利益和現實利益息息相關。對廣大台商而言，期望兩岸關係和平穩定發展。「我們台商人在大陸、家在台灣，緊張動盪的兩岸關係給我們帶來了巨大的困擾和擔憂。因此，台商在這個大是大非問題上一定要明辨是非，站穩立場，與『台獨』分裂勢力劃清界限，以實際行動維護兩岸關係和平發展。」

李政宏對中評社說，多年來很有感觸，大陸政府對台資企業在陸發展始終是非分明。一方面，積極創造條件促進台資企業參與大陸的經濟建設，支持台企做大做強。比如，陸續推出31條、26條、11條、農林22條等政策措施，鼓勵台商台企抓住大陸發展新機遇，實現企業再發展。另一方面，對企業違法違規的行為決不姑息，尤其對「一面在大陸賺錢、一面支持台獨的企業」更是零容忍。

李政宏宣稱，「我們廣大台商對此堅決支持，只有這樣才能創造良性的競爭環境，對絕大多數合法經營、支持兩岸關係和平發展的台資企業才更加公平」。

李政宏說，基於以上看法，遠東集團事件屬於個案，大陸支持台胞台企來大陸發展、維護台胞台企合法權益的基本政策沒有變。台商應該全面、準確地理解國台辦新聞發言人的談話，並由此得到啟示：在大陸經營企業不能做違法違規的事情，更不能做危害兩岸關係和平發展的事情，把握住這兩點，就可以安心、放心地在大陸發展事業。在這個重要問題上，「台商都應有自己的正確判斷和定力」。

兩岸關係 台商 台獨

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