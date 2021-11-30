新竹SOGO十周年慶 十分滿意幸運抽總值逾200萬元大獎

大新竹地區民眾引頸期盼的年度盛事—新竹SOGO周年慶即將在12月2日（四）開打，業者今（30）日延續傳統舉辦誓師大會，聚集全體員工激勵士氣，齊心高喊業績超標，摩拳擦掌為即將開打的周年慶造勢！新竹SOGO店長陳秋芬預估，周年慶12天目標18億，對比去年成長4%以上。

全台壓軸登場的新竹SOGO十週年慶祭出全館滿6,000送600、名品/珠寶/大家電/名瓷單筆滿10,000送1000、施舒雅/空調冷氣單筆滿10,000送500，加上15大銀行刷卡滿額送電商券，回饋率最高達28.7%！針對振興五倍紙券尚未使用的顧客同步規劃加碼10%回饋衝高買氣，看好疫情趨緩後復甦的消費力。

今年更全面推動贈獎數位化，滿千送百抵用券、銀行滿額禮都能透過SOGO APP快速兌換，操作更加簡單快速。哆啦Ａ夢 獨家授權來店禮，九項必蒐夢幻好禮引爆話題，讓哆啦Ａ夢施展魔法為後疫情時代的生活增添更多好心情！業者更誠意十足加碼推出「十分滿意幸運抽」，將有機會抽中「MINI ONE 五門掀背」、「dyson V11吸塵器」、「BOSE揚聲器」等200項大獎，SOGO APP會員只要單筆滿2,000元就享有一次抽獎機會。

歡慶10週年慶，新竹SOGO集結館內400多家品牌，推出超過25萬件商品超低優惠價！週年慶期間祭出年度壓軸優惠好康，首六日限日限量商品，最低下殺1.7折，要讓大新竹地區民眾買好買滿!今年為了10周年慶於年初陸續改裝賣場，2樓打造法式浪漫花園，呈現低調奢華的空間感.為了打造桃竹苗地區最強親子百貨，於2樓增設一處哺集乳室，提供新手媽媽更友善的育嬰空間。