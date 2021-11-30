台灣生技產業趨勢策略論壇 激盪出生技產業新趨勢

「台灣生技產業趨勢策略論壇」由資誠聯合會計師事務所榮譽副所長曾惠瑾主持，透過生技產業、官方、學界及投資專家四股力量，激發出台灣生技產業創新的新動力。

產官學專家普遍認為，台灣很適合發展CDMO「委託開發暨製造服務（Contract Development and Manufacturing Organization）」也很有競爭力。

曾惠瑾對生技產業的專業知識豐富主持下，產官學專家國家衛生研究院名譽研究員蘇益仁、財團法人生物技術開發中心執行長吳忠勳、鑽石生技投資資深副總裁黃彥臻及永昕生物醫藥總經理陳佩君都侃侃而談全球生醫產業發展趨勢看，並且告訴大家台灣優勢在哪裡。

吳忠勳分析，機會在新領域中產生，新產品因應新需求，出現新供應鏈，在產業界的激盪下，碰撞出更多的產業機會；以近期新冠疫苗莫德納、BNT，另包括核酸都算是新領域；此次新冠疫情扮演重要角色，譬如，莫德納產能缺，就產生很多代工新機會。

生技中心過去也開發過核酸藥物，多年前台灣在特定區域，也發現不同的標的，台灣的機會在新領域、新產品新需求供應鏈，也跟著出現新機會。

陳佩君認為，新冠疫情給大家不同思維，過去在生技大家很重新藥研發，疫情後大家也發現，疫苗的產能受限制，大家開始聚焦疫苗生產；就算莫德納、BNT疫苗研發出來後，已經使用約十多家的CDMO公司，也衝出較大產能，然而很多專家也已經指出，就算這樣大量投產，產能還是不足，而且為了要生產疫苗，已經排擠到其他生物藥的產能。

CDMO這個字非常廣泛，你要做什麼樣的CDMO?像三星生物製劑（Samsung Biologics）都已經到幾萬公升的產能，國際還有許多大廠也都有這樣的規模；台灣不應該去追求以量能為主的CDMO，台灣CDMO發展趨勢應該要朝著精緻型、有特色的領域發展，生物藥類型變化，過去抗體，已經走到幹細胞治療、磁振血管攝影(Magnetic Resonance. Angiography, MRA)及ADC抗體藥物複合體（Antibody drug conjugates, ADC）等，也需要更進化版的CDMO，再加上台灣的人才非常有競爭力，很適合發展創新型的CDMO。

黃彥臻分析，新冠疫情後的產業趨勢與機會，從資金與資源配置面向來分析，這次疫情，讓投資人看到什麼是生技產業，許多資金開始湧入生技產業，近兩年資本市場吸引許多創投資金大量的進駐，這樣的趨勢短期內不會消退。

其次，從項目的部分，AI、核酸、細胞治療、CDMO、遠距醫療都是當紅領域，這些項目，接下來都會有很好的進展，不過，投資生技要樂觀但不能浪漫，要實現獲利還有點距離，這是一個非常保守的領域，耐心仍是必要的，從技術到商化有很長遠的過程。