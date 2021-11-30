快訊

中職／陳子豪炸裂三分砲 兄弟3勝0敗握100%封王密碼

被指大鬧高嘉瑜現任男友亡母靈堂 前男友發聲：要他刪不雅片

南港C2商辦租金與東正投資未有共識 台肥：將提抗告

經濟日報 / 記者陳美玲／即時報導

台肥（1722）今（30）日公告收到台北地方法院裁定，禁止公司將東正投資顧問承租南港C2商辦之部分樓層轉租予他人；台肥表示，由於雙方對C2商辦案的租金認知不同，台肥基於保障公司股東權益之下無法履約，接下來將對此判決提出抗告、維護權益。

台肥位於台北市南港C2開發案，打造為商辦、飯店、酒店式公寓等三棟大樓。據台肥年報揭露，南港C2商辦大樓招租案由東正投資得標，該公司招租後之租賃期20年，雙方並在2015年1月完成簽約。

台肥指出，2015年至今，國內商用不動產行情攀升，鑒於保障台肥股東權益，公司在2018年5月董事會決議通過，擬與東正投資辦理合意解約。

台肥強調，雖然今日台北地方法院裁定，聲請人東正投資顧問以約1.21億元提供擔保，並禁止公司將商辦案自行或交付他人使用，或進行出租、出借行為，今日台北地方法院裁定出爐，不過公司基於保障自身權益下，將對此裁定提出抗告，並強調雙方相關法律訴訟對公司營運無影響。

南港C2開發案進入完工收成階段，其中商辦大樓已在今年8月拿到使照，10月起商辦租金開始挹注台肥營運，漢來承租的飯店案以及酒店式公寓大樓規劃2022年4月拿使照，台肥初估2023年C2案整體滿租的租金收入超過9億元。

總建坪面積約6萬坪的南港C2開發案，其中商辦大樓樓高28樓、地下四樓，商辦單層面積約850坪，目前商辦大樓招租行情為每坪月租金破2,000元、創南港商辦新高，現階段來自科技業大廠的預租超過五成，其中有大咖租客洽談一次包下七個樓層、逾5,000坪面積，未來商辦大樓滿租挹注收益估逾5億元。

商辦 台肥

延伸閱讀

雙北兩大商辦潛力區PK 業者：南港有隱憂

南港「紐約花園」首破億成交 精品衛浴女王無貸款購入

基隆捷運第一階段路線敲定 南港至八堵設13站

中職／總冠軍賽沒法到？中信兄弟推出南港直播派對

相關新聞

聯合創新加速器搭橋 塑膠公會與新創共創數位升級

進駐高雄亞洲新灣區的聯合創新加速器，為加速數位轉型搭起一座橋邀請塑膠公會南區業者即將或已接手的二代與新創團隊進行交流，布...

經濟部「產業蛻變」成果發表 見證微型企業轉型

經濟部商業司委託商研院專家輔導團隊，成功整合20家績優創新發展輔導業者，今天舉辦「產業蛻變、科技轉型」成果分享會暨頒獎典...

買盤猶豫了！台積電讓房價一日三市 高雄11月量縮17％

全台房市在台積電（2330）設廠效應、熱錢、通膨話題挹注下，持續越燒越旺，不過高雄加價速度過快，也使得買盤猶豫了。住商機...

翁啟惠：研發廣效性疫苗是因應變種病毒最佳工具

Omicron變種病毒引發全球恐慌，前中央研究院長翁啟惠今天表示，COVID-19病毒目前已有超過500萬種的變種病毒，...

台積電概念宅熱賣 恐慌性買氣掀三現象　

台灣房屋集團統計內部成交行情，觀察2021年11月價量變化，交易量以新竹縣市最亮眼35.4%，高雄市和台南市月增31.2...

前所未聞！台積電效應燒到苗栗頭份 連中古屋都惜售

房市熱度持續升溫，台積電（2330）熱潮效應燒到苗栗頭份，連中古屋市場也開始惜售！據在地專家表示，頭份原先賣不掉的房子都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。