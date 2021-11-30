南港C2商辦租金與東正投資未有共識 台肥：將提抗告

台肥（1722）今（30）日公告收到台北地方法院裁定，禁止公司將東正投資顧問承租南港C2商辦之部分樓層轉租予他人；台肥表示，由於雙方對C2商辦案的租金認知不同，台肥基於保障公司股東權益之下無法履約，接下來將對此判決提出抗告、維護權益。

台肥位於台北市南港C2開發案，打造為商辦、飯店、酒店式公寓等三棟大樓。據台肥年報揭露，南港C2商辦大樓招租案由東正投資得標，該公司招租後之租賃期20年，雙方並在2015年1月完成簽約。

台肥指出，2015年至今，國內商用不動產行情攀升，鑒於保障台肥股東權益，公司在2018年5月董事會決議通過，擬與東正投資辦理合意解約。

台肥強調，雖然今日台北地方法院裁定，聲請人東正投資顧問以約1.21億元提供擔保，並禁止公司將商辦案自行或交付他人使用，或進行出租、出借行為，今日台北地方法院裁定出爐，不過公司基於保障自身權益下，將對此裁定提出抗告，並強調雙方相關法律訴訟對公司營運無影響。

南港C2開發案進入完工收成階段，其中商辦大樓已在今年8月拿到使照，10月起商辦租金開始挹注台肥營運，漢來承租的飯店案以及酒店式公寓大樓規劃2022年4月拿使照，台肥初估2023年C2案整體滿租的租金收入超過9億元。

總建坪面積約6萬坪的南港C2開發案，其中商辦大樓樓高28樓、地下四樓，商辦單層面積約850坪，目前商辦大樓招租行情為每坪月租金破2,000元、創南港商辦新高，現階段來自科技業大廠的預租超過五成，其中有大咖租客洽談一次包下七個樓層、逾5,000坪面積，未來商辦大樓滿租挹注收益估逾5億元。