高雄建商引進耐震新工法 保障超高建築更安全

台灣屬於地震帶，高樓大廈耐震結構也是民眾選購房屋所關注的重點，高雄有建商引進一種「Alfa Safe耐震系統工法」，強調可提高超高建築的抗震安全，雖然建築工序較為繁複，但能提供超高建築更高強度的耐震係數，也更能保障高樓住家的安全。

台灣建築安全履歷協會理事長戴雲發指出，「Alfa Safe耐震系統工法」已正式經過「國家地震中心」實體測試，其中「Alfa Safe柱中柱」的耐震韌性較傳統工法提升許多，可大幅提升施工品質，更能確保建造的房屋安全穩固。