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高雄建商引進耐震新工法 保障超高建築更安全

攝影中心 / 記者劉學聖/即時報導
高雄一家建商引進「Alfa Safe耐震系統工法」，強調可提高超高建築的抗震安全。圖／祥城建設提供
高雄一家建商引進「Alfa Safe耐震系統工法」，強調可提高超高建築的抗震安全。圖／祥城建設提供

台灣屬於地震帶，高樓大廈耐震結構也是民眾選購房屋所關注的重點，高雄有建商引進一種「Alfa Safe耐震系統工法」，強調可提高超高建築的抗震安全，雖然建築工序較為繁複，但能提供超高建築更高強度的耐震係數，也更能保障高樓住家的安全。

台灣建築安全履歷協會理事長戴雲發指出，「Alfa Safe耐震系統工法」已正式經過「國家地震中心」實體測試，其中「Alfa Safe柱中柱」的耐震韌性較傳統工法提升許多，可大幅提升施工品質，更能確保建造的房屋安全穩固。

祥城建設總經理洪振耀表示，他們這次在高雄市自立一路愛河河畔公園畔推出的31層樓超高建築建案，選擇超高標準的「Alfa Safe耐震系統工法」來建造結構，此案使用了基樁工法及Alfa Safe耐震工法，並安裝了1/2樓層的住友橡膠制震壁來增加結構的耐震強度，混凝土的配比也經過多次的試拌，施工期間並由第三方技師公會針對各樓層結構柱、牆、樑、板的施工查驗及審核，以期達到超高安全指標，雖然營建成本提高許多，期許未來每一位住戶好朋友都能在此安然居住。

高雄一家建商引進「Alfa Safe耐震系統工法」，強調可提高超高建築的抗震安全。圖／祥城建設提供
高雄一家建商引進「Alfa Safe耐震系統工法」，強調可提高超高建築的抗震安全。圖／祥城建設提供
高雄一家建商引進「Alfa Safe耐震系統工法」，強調可提高超高建築的抗震安全。圖／祥城建設提供
高雄一家建商引進「Alfa Safe耐震系統工法」，強調可提高超高建築的抗震安全。圖／祥城建設提供

地震 建商 履歷

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