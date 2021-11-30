五大房仲11月交易量上揚 買氣旺到農曆年後

五大房仲業者公布11月交易量，全台較去年同期增3%-21%不等，不過相較10月，部分房仲業出現持平及量縮現象，較10月略減3.5%-6.6%。主要有四大關鍵原因，分別是銀行估價、房屋加價速度過快、政府打炒房及季節性因素，造成買盤觀望的心態於本月逐漸浮現，表現較10月略差，不過全台整體房市買氣熱度仍然不減，預估將燒到農曆年後。

信義房屋（9940）11月市場買氣較去年同期增加3%，較上月增加2%。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房市買氣自8月明顯回籠，第3季房市買氣「淡季不淡」，年底的房市旺季買氣也提前出籠，台北、新北交易量分別較上月，增加11%與持平，顯見雖然雙北先前回溫速度落後中南部地區，但仍有明顯的回溫跡象。

永慶房產集團11月全台交易量，年增21%，其中高雄量年增39%最為亮眼。若與10月相比，全台交易量持平，新北減少7%，台南減少1%、高雄減少5%。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，觀察11月看屋量與10月相比差距不大，民眾仍積極看屋比較，顯示只要有符合需求的物件，加上價格合理，成交機會就大增，若國際政經局勢與國內疫情沒有大幅改變，這波年底購屋需求應可延續至農曆年前。

中信房屋11月份全台成交量，年增11.6%，較上月衰退3.5%。中信房屋總經理張世宗指出，接近年底，傳統置產的需求仍在，因此買方應是在觀察市場情勢、等待適當時機進場，市場氛圍仍屬樂觀，估計今年整體不動產交易量應會較去年成長至少5%-6%。

住商機構旗下加盟店11月成交業績，年增14.6%，較10月減少6.6%。住商機構企畫研究室資深經理徐佳馨指出，11月交易天數較少，若從增減幅度來看，北市與高雄處於弱勢，但新北及台中表現搶眼，其他區域持平，市場在熱錢與通膨話題挹注下，短期不容易退燒。

台灣房屋集團11月成交量年增21%，月增27.7%。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，政府在下半年祭出抑制房價措施，房價仍居高不下，顯見民眾投資房地產信心仍很高。此外，疫後的遞延買氣在年底爆發，也衍生房市三現象，分別是買方恐慌性追價、成交價高於銀行估價、搶置產抗通膨規劃。