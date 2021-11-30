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英利-KY打入電動車大廠供應鏈 明年營收占比將增至20%

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北即時報導

英利-KY（2239）受惠電動車市場快速崛起，接下多家歐美車廠電池盒訂單，同時並攻入北美電動車大廠供應鏈，將在明年起開始出貨，預計電動車占整體營收將從今年的11%，增至20%，成為英利營收獲利成長的新動能。

英利產品輕量化有成，成為多家車廠運用到電動車的重要合作夥伴，也有效帶動英利的營收與獲利。今年汽車產業受到晶片荒影響，業績普遍受衝擊，但英利前十月的營收與去年同期相當，前三季的EPS 3.18元也較去年同期的2.20元明顯提昇，顯示英利在新產品與電動車趨勢下，取得有利的地位。

英利公司表示，公司為汽車結構件製造商，多年前已布局開發電池盒產品，幾大歐系車客戶像一汽大眾、Volvo、Benz，或是其中國品牌客戶一汽、上汽、廣汽等陸續推出電動車，英利電動車營收占比已從去年的4%到提升至今年11%。

英利公司指出，業務上仍持續積極開發新客戶，造車新勢力蔚來、小鵬、威馬等100%生產電動車的汽車品牌也是其客戶，明年更有望打入全球知名電動車品牌供應鏈，預計2022年營收屬於電動車占比會提升至20%左右。

電動車 營收

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