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大宗物資12月1日起降稅四個月 預估稅損逾60億元

安克生醫攜手台大 超音波AI技術成果國際發表

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

全球酒精性脂肪肝盛行率約逾25%，安克（4188）今（30）日宣布，攜手台大醫院研究團隊，透過安克生醫影像平台「超音波逆散射回音訊號」應用在脂肪肝判讀，能更準確揪出早期脂肪肝，準確率高出現行診斷兩成，該項成果剛發表於2021年RSNA北美放射學會年會，將有助於脂肪肝患者早期發現、早期治療。

肝病曾是我國的國病，現仍持續威脅著許多人的健康，隨著社會變遷，困擾著國人的肝臟問題，從過去因衛生條件引起的「肝炎」，漸漸轉成因飲食作息而造成的「脂肪肝」，且因為在晚期或惡化前，並沒有明顯症狀，容易遭到忽略。

根據國衛院資料顯示，約10~20%「非酒精性脂肪肝」患者，會惡化至非酒精性脂肪肝炎，提高未來持續惡化至肝纖維化、肝硬化，甚至肝癌的風險，而現行的脂肪肝超音波檢查，也面臨著多項挑戰：包括曾罹患過肝炎的患者，超音波底下所呈現的「白點」，不易區別是脂肪肝還是肝炎癒後的疤痕；判斷上則相當仰賴醫師的主觀經驗，且不易量化嚴重程度期別；0~1期的偵測靈敏度也較差。

對此，台大醫院一項耗時五年的研究發現，透過超音波結合「逆散射回音訊號」，可清楚區別脂肪肝與肝炎癒後疤痕的差異，且利用彩色色階的視覺化，能清楚呈現超音波散射組織影像，進而量化出脂肪肝的嚴重程度與期別。

該項研究進一步發現，面對0~1期的脂肪肝偵測準確度，超音波結合「逆散射回音訊號」準確度達81.7%，較傳統超音波檢測高出逾20%；該項成果已獲得今年12月舉辦的2021年RSNA北美放射學會年會接受，剛於大會中進行研究成果發表。

安克生醫總經理李伊俐表示，該項由公司研發出的「AmCad US聲波散射組織成像平台」，能輔助臨床醫師進行判讀超音波影像，提高診斷準確率，同時揪出早期的脂肪肝患者，及早給予處置與治療，替民眾肝臟健康做把關。此外，面對全球盛行率達25%的脂肪肝，公司也將積極將此技術與超音波大廠合作，透過軟硬體結合，為人類肝臟健康把關。

肝炎

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