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SOGO巨城10分感謝周年慶 挑戰12天27億元、年增3.8％

經濟日報 / 記者李珣瑛／即時報導
新竹SOGO和巨城購物中心今年的10分感謝周年慶，要挑戰12天27億元、年增3.8%業績目標。記者李珣瑛／攝影
新竹SOGO和巨城購物中心今年的10分感謝周年慶，要挑戰12天27億元、年增3.8%業績目標。記者李珣瑛／攝影

Big City週年慶12月2日至12月13日壓軸登場，挑戰12天27億成長3.8 %。五倍券效益持續熱絡，遠東巨城購物中心「10分感謝」週年慶，攜手廠商備足商品釋出最強優惠，搭配指定樓面專櫃、巨城VIP、高消費滿額贈抵用券，以及晚安禮、銀行刷卡禮、HAPPY GO Pay點數20倍送，史上最殺優惠天天加碼不手軟。最受歡迎的吉祥物阿Mall化身來店禮，結合戶外活動、居家收納、辦公必備等實用好物，歡慶10週年慶推出10波好禮滿足廣大消費者，最高回饋23.8 % 誠意十足。

搭配政府五倍券發放，巨城10月推出「巨無霸券」連續12週滿額抽iPhone 13手機及促銷活動人氣買氣旺，輕奢精品、3C家電、生活傢俱類等商品最受青睞，帶動10、11月業績較去年同期成長25 % 表現亮眼；12月週年慶恰逢冷氣團發威，毛料服飾、保暖大衣等服飾類，以及電暖爐、暖風機、除濕機等商品強勢熱銷，Outdoor全區商品最低3.3折起，專業登山露營用具及不到萬元的GORE-TEX外套最受矚目；看準過年買屋換屋等宅經濟發酵，大型家電、視聽影音、手機平板筆電、飛輪跑步機、按摩椅等商品需求大增，貨量充足提供消費者多重折抵優惠買到賺到。此外，不少竹科上班族選擇名錶配件等精品年終自我犒賞，還有因疫情延緩婚嫁計劃的消費者，在優惠滿額送購物金的加持下選購鑽戒珠寶絕對物超所值；香氛保養主打護膚保濕明星商品組合，超低折扣囤貨就趁這一波，估計服飾、3C家電、精品配件、香氛保養等整體業績都將齊聲上揚。

巨城超強集客力成為全台最多名店快閃首選，今年週年慶一次匯集120個話題快閃店及聯合特賣品牌再創驚人紀錄，獨家網羅全台網路超夯名店，來自九份的世界拉花冠軍咖啡品牌「CHLIV Jiufen」、網紅激推北海道札幌風味的「果實俱樂部」水果蛋糕罐、宜蘭超人氣「Ca`bow Pastry」招牌檸檬塔、南投制霸「瀾島de GRATO」百香果塔、雲林「西螺麻糬大王創始店」、台南最強「橘香合」古早味蛋糕，在地最強輕食一次到位。年輕族群最愛的潮流品牌「Stussy」，今年全台唯一6折快閃店，「NIKE KICKS LOUNGE」走出雙北打造全台專屬慢跑主題快閃店，超過千雙鞋款滿足講究的慢跑迷，以及「FANFANS Café」打造經典動漫巨作「新世紀福音戰士」快閃餐廳店，年度最後一檔就在巨城。此外，歐美日系開架式美妝保養、薇佳醫美、精選寢具、日系小家電、童裝聯合品牌特賣，萬件商品最低1折起就是要讓消費者滿載而歸。

連鎖大店同慶，GAP男女童裝全商品最齊全，MUJI無印良品保暖服飾、寢具家私最低5.8折，兩品牌消費享滿額折抵，搭配巨城週年慶再送抵用券，宜得利家居同享滿千送百活動，家具滿額還可免運到府；UNIQLO與GU感謝祭12月2日起連續8天同步放送，特級極輕羽絨、好感針織系列滿額贈精美好禮。超市量販齊抗漲，city`super特級初榨橄欖油箱購、日本A5和牛、頂級麝香葡萄通通半價，愛買獨家推出Switch Oled遊戲機、日立除濕機、抗菌洗衣膠囊等必買精選商品，挑戰市場最低價。巨城貼心推出「行動宅購」，香氛保養、居家生活、娛樂玩具、點心美食，超過千件商品使用巨城APP即可選購，單櫃單筆滿額享免運再加贈電子購物券，一指輕鬆購、便利送到家。

新竹SOGO和巨城購物中心今年的10分感謝周年慶，要挑戰12天27億元、年增3.8%業績目標。記者李珣瑛／攝影
新竹SOGO和巨城購物中心今年的10分感謝周年慶，要挑戰12天27億元、年增3.8%業績目標。記者李珣瑛／攝影
新竹SOGO和巨城購物中心今年的10分感謝周年慶，要挑戰12天27億元、年增3.8%業績目標。記者李珣瑛／攝影
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