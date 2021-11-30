台灣金聯推66戶平價宅、最低不到百萬元 明開放登記

台灣金聯第11年推出平價住宅，今（30）日宣布平價住宅將從12月1日至21日止受理民眾申購登記，今年受疫情影響，法院法拍屋減少，因此全台推出物件為66戶，其中物價主要集中在北北桃高等六都，佔所有物件八成三，今年最便宜的物件為宜蘭縣五結鄉一套房，總價為99萬元，共12.90坪。

施俊吉說，台灣金聯平價屋有三特色，第一、物超所值、物美價廉，第二、平價宅皆已經整修完畢，買到就可以搬入，第三、台灣金聯屬於公股機構有一定的信譽，如果成交的房屋有任何問題也會有完善的售後服務。

施俊吉表示，平價宅的定價是成本再加3％－5％，價格不會再調整，不過物件若有超過一組以上登記，就會用抽籤的方式抽出。

台灣金聯公司表示，今年除有360度線上虛擬看屋，在家即可透過網路觀賞每個物件房屋內部之外，還新增串流導覽影片，可立即了解每個物件特色及社區周遭環境，對於矚意的房屋，還可線上預約現場賞屋，分散人潮，更可以直接線上填寫申購書，再上傳列印後寄回該公司，免去現場申購排隊。

台灣金聯公司指出，今年推出66戶平價住宅中，位於大台北地區的捷運共構宅共有5戶，包括內湖捷運站2戶、新北市菜寮捷運站2戶及南勢角捷運站「南方之星」1戶。另外像位於台北市辛亥生態公園旁南方莊園社區、桃園市平鎮區環南路大樓、新竹市林森路大樓、台中市北區日興街大樓、台南市安平區永華路大樓、高雄市鳳山區中崙路透天大宅，都是地段好、難得釋出的物件。