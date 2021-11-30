小資族福利！金聯推66戶平價宅 93萬就可買宜蘭海景宅

房價越漲越兇，小資族的福利來了！台灣金聯今（30）日宣布推出全台共66戶平價宅，物件主要集中在北北桃高，今年最便宜物件坐落在宜蘭，總價只要99萬元，權狀12.8坪，扣掉成交禮6萬元，只要93萬元，且走路5分鐘即可到海邊，打開窗還能欣賞龜山島風景。

北市最熱門物件落在文山區南方莊園，權狀44.67坪，總價2,565萬元，單價67萬/坪，樓高3樓，該物件對面就是辛亥生態公園，鄰近萬芳醫院，步行辛亥捷運站僅6分鐘，且24日國產署才剛標售都更宅，其中2戶南方莊園，以溢價率15-20%標脫，每坪單價衝上8字頭，行情相當好。

今年推出66戶平價住宅中，位於大台北地區的捷運共構宅共有5戶，包括內湖捷運站2戶、新北市菜寮捷運站2戶及南勢角捷運站「南方之星」1戶。另外像位於台北市辛亥生態公園旁南方莊園社區、桃園市平鎮區環南路大樓、新竹市林森路大樓、台中市北區日興街大樓、台南市安平區永華路大樓、高雄市鳳山區中崙路透天大宅，都是地段好、難得釋出的物件。

以主要物件坐落的縣市為例，台北市11戶，平均每件申購價1,684萬元物件；新北市11戶，平均每件申購價1,219萬元；桃園市13戶，平均每件申購價783萬元；新竹縣市5戶，平均每件申購價816萬元；台中市5戶，平均每件申購價868萬元；台南市5戶，平均每件申購價1,017萬元；高雄市10戶，平均每件申購價862萬元。價格區間帶廣可符合各類民眾需求。

金聯董事長施俊吉表示，每年推出的平價宅，價格公開透明，物件在實價登錄都可以查詢到進貨價格。此外，每戶是以加成售出的方式，因此投資人不用加價，若一戶有超過一組以上投標，會以抽籤的方式抽出。