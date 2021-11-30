中鋼推動減碳 獲頒2021產業溫室氣體自願減量績優廠商

經濟部工業局2021年11月29日在台大集思會議中心舉辦2021產業溫室氣體減量成果發表暨綠色技術與工程實務研討會，中鋼（2002）去(2020)年推動各項節能減碳行動方案的減碳績效顯著，獲工業局頒發2021年度產業溫室氣體自願減量績優廠商，並由環境保護處長吳一民接受工業局長呂正華頒獎。

為鼓勵事業單位積極推動自願減碳工作，經濟部工業局自2005年起辦理產業溫室氣體自願減量及減量績優廠商遴選作業，中鋼積極推動節能減碳工作，去年合計提列145件溫室氣體自願減量方案，包括更新加熱爐、生產調度最佳化等措施，以提升能源使用效率及避免非必要能耗，並經工業局查訪確認減排量達71,927噸二氧化碳當量，相當於185座大安森林公園的年吸碳量，並獲頒為溫室氣體自願減量績優廠商。

中鋼統計近十年(2011-2020年)共計執行1,182件節能減碳方案，累計年減碳量可達145萬噸，並每年皆獲得工業局頒定為溫室氣體自願減量績優廠商，顯示長期落實減碳工作的成果深獲高度肯定。中鋼今年為精進節能減碳工作及溫室氣體排放控制，在公司治理暨永續委員會下設置中鋼節能減碳及碳中和推動小組，除積極導入及發展各項減碳技術外，亦擘畫如高爐噴吹富氫氣體、高爐添加直接還原鐵、鋼化聯產及轉爐增用廢鋼等中、長期減碳多元路徑，研發所需技術、布局需求資源，因應國際碳中和趨勢及挑戰。

環境、社會及公司治理(ESG)為全球重要趨勢，為精進ESG永續發展工作，追求環境管理與清潔生產的目標，中鋼除了持續透過製程餘熱回收、生產智能化、提高能源效率等面向落實減碳及溫室氣體排放控制外，也積極研發新的減碳技術，朝低碳生產的精緻鋼廠目標邁進。