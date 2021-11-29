央行限貸不怕！北市豪宅市場熱絡 專家點背後關鍵

市場資金充裕，房市熱度不減，豪宅市場比前兩年都熱絡，央行豪宅限貸令似乎效果不彰。瑞普萊坊發布第3季「全球豪宅指數」出爐，台北市以年增18.9%奪下全球第七名，顯見在通膨隱憂下，不少高資產族偏好置產豪宅避險，加上今年七月實價登錄2.0上路後，大量實登資訊間接助漲房價，更帶動豪宅市場資訊重新整隊。

今年七月實價登錄2.0上路，簽訂預售屋買賣契約得在30日內完成登錄。統計北市單價200萬元以上豪宅，今年前三季已來到32件交易，一舉突破三字頭大關，相較前兩年22件及26件，強勢許多，主因是去年全球疫情初期，企業主對資金傾向保守，因此房市走強出現在下半年，前三季一線豪宅交易量顯弱。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，防疫走向日常化，高端資產族群眼見房市持續走熱，穩健投資項目不多，購置豪宅既去化手上資金，又彰顯身份，也擁實質居住舒適度、未來獲利空間，跟進購置並不意外，舉凡信義聯勤單價299萬元交易，就創下豪宅新高，台灣房市熱況顯然亦體現在豪宅市場。

瑞普萊坊市場研究總監黃舒衛分析，北市豪宅交易量有三分之一是預售屋貢獻，修法帶動豪宅市場資訊重新整隊，背後有三層意義。

首先，本季豪宅交易量有三分之一是預售豪宅所貢獻，在指數表現上不只出現量變，也同時出現質變。

其次，除了7月1日之後買賣的要再30日內完成登錄之外，今年1月1日至110年6月30日、去年12月31日以前簽訂之預售屋買賣契約者，也分別要在今年9月底、年底前完成辦理申報登錄、代表過去許多口耳相傳但無法查證的市場資訊會在未來幾個月如雨後春筍般冒出。即時又大量的實登資訊直接反映驚驚漲的市況，將間接形成助漲的態勢。

第三，目前預售豪宅基地全為蛋黃區的都更或危老基地，如：璞永敦仰、衍見築、富邦藝樹等，基地面積較小，因此產品總價較低、但單價較高，再加上預售的價格特性，因此有區位、總價、屋齡等三大優勢，小兵立大功，推升豪宅房價指數向上。

黃舒衛提醒，雖然豪宅價格指數昂揚、預售銷況佳，但交易總量平穩，甚至不乏價格修正的中古豪宅，而排除特殊個別條件，能破300萬單價的產品也還沒出現，可見市場仍以自、置產為主，因此短期買氣會因為通膨因素而有支撐，但中長期還是回歸品牌、社區、總價條件。