國產署再推六宗光電標租！面積合計近4公頃 12月28日開標

財政部國產署今（29）日公告標租六宗太陽光電土地，面積合計近4公頃，預計12月28日開標，歡迎業者踴躍投標。國產署特別強調，其中一宗桃園市土地，雖是屬於面積2公頃以下的農牧用地，但早已被匡列為光電專案推動區域，光電業者若得標，可順利申請變更使用，業者可安心投標。

國產署表示，為積極配合政府再生能源發展政策，推動太陽光電發電設備設置，再度推出六宗標的，分別位於桃園市觀音區、台中市新社區、新竹市、台南市官田區、嘉義縣竹崎鄉及屏東縣屏東市，區位及基地條件俱佳，面積合計約3.98公頃。

其中桃園市觀音區土地是舊案新推，過去曾標脫，但得標人放棄簽約，因而重新釋出；其餘五案則是首度公告的新案，面積介於0.3公頃至0.9公頃間。

國產署副署長游適銘表示，此次公告的桃園市土地（面積約1.16公頃）為一般農業區農牧用地，經會商認定屬行政院核定「一百零九年太陽光電6.5GW達標計畫」列管有案之太陽光電專案推動區域，光電業者得標後得申請變更使用；其餘五宗國有土地為特定專用區或一般農業區之特定目的事業用地、山坡地保育區或河川區之水利用地，不涉及去年農委會農變要點變更。

國產署表示，國有非公用土地於不影響保育及無公用前提下，配合政府各項政策提供使用，近年配合辦理太陽光電政策推動，該署積極依國有財產法相關規定，以提供申請開發（委託經營）、共同改良利用及標租等多元方式提供適宜國有土地供設置太陽光電設施使用。

截至110年11月中旬，國產署計提供標租14案、委託經營15案及共同改良利用2案，共 31案約602公頃國有土地，預計發電量可達545.67MW，其中248.9MW已併網發電。