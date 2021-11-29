北京臺灣會館兩岸書畫交流展 展出啟功等80幅名家作品

經濟日報 / 記者劉秀珍/即時報導
29日在北京市臺灣會館舉辦的兩岸書畫交流展上，大陸書畫家張廣志、李羊民向臺灣會館分別贈送繪畫作品《臺灣太魯閣秀色》、書法作品《于右任〈望雨〉》，由北京市台聯秘書長張曉軍（中）代表臺灣會館接受。北京市台聯／提供
29日在北京市臺灣會館舉辦的兩岸書畫交流展上，大陸書畫家張廣志、李羊民向臺灣會館分別贈送繪畫作品《臺灣太魯閣秀色》、書法作品《于右任〈望雨〉》，由北京市台聯秘書長張曉軍（中）代表臺灣會館接受。北京市台聯／提供

北京台聯主辦的「筆墨，抒懷•情聚兩岸—海峽兩岸書畫名家交流展」，今（29）日在北京臺灣會館開幕。現場展出啟功、李轂摩等兩岸知名書畫家的80幅精品，作品中呈現了兩岸不同的風光與人文景色。　

北京市台聯選在成立40周年之際，舉辦兩岸名家交流展，開幕式上，大陸書畫家張廣志、李羊民向臺灣會館分別贈送繪畫作品《臺灣太魯閣秀色》、書法作品《于右任〈望雨〉》，北京市台聯秘書長張曉軍代表臺灣會館受贈，並向兩位書畫家頒發收藏證書。

台灣書畫家未能現場參與，仍發去視頻祝賀，表達海天遼闊相隔，兩岸心氣相連，希望疫情速去，期待在不久的將來，兩岸書畫家能再聚一堂，用筆墨及藝術語言，展現對文化的熱愛及追求，將文化交流與傳承的重任延續下去。　　

大陸國台辦新聞局局長馬曉光，台盟中央宣傳部部長穆學峰，全國台聯副會長鄭平，北京市台聯黨組書記黃塞溪、會長高峰等及來自兩岸各界貴賓共50餘人參加了開幕式。

這次展出，有兩岸名家包括啟功、楊先讓、張郎郎、翟鑫等大陸書畫家，和李轂摩、江明賢、杜忠誥、沈榮槐等台灣書畫家共80幅書畫精品。

大陸書畫家解永全表示，兩岸書畫藝術家雖因疫情無法相聚，但疫情阻隔不了心靈距離。這次展覽展現了兩岸同根、同源、同文、同種的歷史淵源。

北京市台聯1981年11月16日成立。40年來，透過不同形式、多種領域交流活動，深化兩岸融合發展。北京市台聯會長高峰在致辭中表示，雖然目前兩岸形勢嚴峻複雜，但兩岸同胞交流合作都不能停、不能斷、不能少。愈是風高浪急的時候，愈要凝聚智慧力量，攜手共度時艱。

北京市台聯29日在臺灣會館舉辦兩岸書畫交流展，現場展出兩岸名家80幅精品。展覽開幕後，出席儀式的大陸國台辦新聞局長馬曉光（前排左二）與書畫家們一同參觀展出。北京市台聯／提供　　
北京市台聯29日在臺灣會館舉辦兩岸書畫交流展，現場展出兩岸名家80幅精品。展覽開幕後，出席儀式的大陸國台辦新聞局長馬曉光（前排左二）與書畫家們一同參觀展出。北京市台聯／提供　　

北京 台聯 疫情

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