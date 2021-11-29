南港「紐約花園」首破億成交 精品衛浴女王無貸款購入

女力買豪宅又一樁！在通膨隱憂下，不少富豪以法人名義現金購置豪宅，不僅避險也能自住自用。據台北地政雲實價揭露，台北市南港區「紐約花園」，今年8月出現一筆1.1億元無貸款交易，共168坪，且為層數12、13樓中樓，單價76.3萬元，是自2013年以來最高成交單價及總價。經查謄本，買方為麗華企業，公司負責人為斯夏齡。

據商業司登記，斯夏齡為麗華企業有限公司負責人，最後核准變更日期為106年06月14日。進一步查詢，斯夏齡也是麗舍生活國際股份有限公司董事之一，持有2,500股數，而麗舍生活是國內頂級廚衛設備代理商，斯夏齡早期將國外精品衛浴引進台灣，且專攻高級住宅、豪宅與飯店，像是萬豪酒店、W Hotel都是麗舍的指標客戶，因此斯夏齡有「精品衛浴女王」之稱。

據樂居網資料顯示，南港「紐約花園」2013年成交總價最高為9,420萬，歷史最高單價為72.86萬，近一年成交均價為61.54萬/坪，這次成交總價及單價都刷新紀錄。

大家房屋企畫研究室副理郎美囡指出，南港「紐約花園」位於南軟園區的北側，這個區塊的大樓均價約在每坪60~80萬元，而紐約花園實價以來的均價約每坪59.4萬元，低樓層多在55萬元以下，高低樓層價差莫約有10萬上下，這次揭露12樓戶每坪76.4萬元，創下該社區的新單價，而其能創造百億總價，主要是其面積較大，建物移轉面積共168坪，而該社區多數成交的坪數在60~90坪，且這次交易單價拉高，故成為紐約花園首度總價破億的交易。

南港有北市府力推的東區門戶計畫，涵蓋了車站、展覽館、軟體園區、文化及文創園區、生技中心等五大開發案，雖然在房市盤整時一度跌落谷底，豪宅交易慘淡，但隨著南港世界明珠刷新區域亮度，以及企業陸續進駐南港，再搭上房市上升波段及資金狂潮之勢，讓個案有機會開創高價。

房價漲勢兇猛，南港「紐約花園」首度開出破億成交，是否有望超越信義？對此，瑞普萊坊市場研究總監黃舒衛表示，南港是高鐵、台鐵、捷運、客運交通樞紐，又有產業聚落及會展中心，發展潛力雖然強勢，但仍不及信義區，主要是信義區集合行政、商業、零售、娛樂、飯店、會展等優勢，此次交易屬於樓中樓、大坪數合併戶個案，尚符合行情。