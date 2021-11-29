卓越中堅企業14家獲獎 研發受肯定

「我們會把口罩做得更好，將台灣的醫材品牌推向國際市場，讓世界看見台灣。」榮獲第六屆卓越企業獎的《CSD中衛》營運長張德成說。獲獎的和大集團董事長沈國榮也表示：「我們從家庭工廠，做到台灣最大的傳動零組件供應商，靠的是科技及電腦研發，未來持續努力。」

隱形冠軍

「第6屆卓越中堅企業獎頒獎典禮」於29日在台北國際會議中心舉行，經濟部長王美花陪同行政院副院沈榮津出席。沈副院長表示，卓越企業獎源自德國「百年品牌企業」的概念，鼓勵輔導具國際競爭力、獨特性、深耕技術的「中堅企業」，繼續為台灣打拼，成為台灣的驕傲。

這次得獎名單包括疫情期間將醫療口罩銷售到全球的《CSD中衛》、電動車減速箱舉世聞名的和大集團、LED陶瓷基板製造達國際水準的同欣電子等14家中小企業。得獎企業紛紛上台領獎，鎂光燈、恭喜聲音不斷。

得獎感言

《CSD中衛》營運長張德成表示，耗材平常雖是個不起眼的東西，當真的需要卻買不到時，極可能造成社會的恐慌，因此醫材是良心事業，嚴謹的品質管控及穩定供貨能力，才能在大眾需求時發揮安定的作用。他說得獎受到肯定，將持續努力做得更好。

獲獎的和大集團董事長沈國榮也表示，開公司迄今超過55年，他從台中一家小家庭工廠慢慢做到中小企業，如今邁向國際企業，投入歐美各國汽車大廠客戶市場，過程競競業業。2020年起，因執行產業升級創新平台計畫，更精進了產線智能化應用技術，創造更大獲利，未來將繼續研發創新科技。

經濟部長王美花除恭喜在場得獎企業外，並表示，近來全球經濟景氣均受金融風暴及歐債影響，台灣出口動能不足，如何讓台灣經濟可以增加活力並不受外界經濟景氣影響，是當前重要課題。

她指出，台灣在農業、製造業、服務業等領域之中小企業家數有125萬家，約佔全體企業家數97%，如果能在眾多特定的領域中，培養出技術專精、具有國際的中堅企業，那麼台灣的產業競爭力將更不容易受到國際景氣的影響，同時創造更多穩定、優質的就業機會。

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