卓越中堅企業14家獲獎 研發受肯定

台灣醒報 / 記者鄧玉瑩╱台北報導
《CSD中衛》榮獲第六屆卓越企業獎，營運長張德成上台領獎。記者鄧玉瑩╱攝影
《CSD中衛》榮獲第六屆卓越企業獎，營運長張德成上台領獎。記者鄧玉瑩╱攝影

「我們會把口罩做得更好，將台灣的醫材品牌推向國際市場，讓世界看見台灣。」榮獲第六屆卓越企業獎的《CSD中衛》營運長張德成說。獲獎的和大集團董事長沈國榮也表示：「我們從家庭工廠，做到台灣最大的傳動零組件供應商，靠的是科技及電腦研發，未來持續努力。」

隱形冠軍

「第6屆卓越中堅企業獎頒獎典禮」於29日在台北國際會議中心舉行，經濟部長王美花陪同行政院副院沈榮津出席。沈副院長表示，卓越企業獎源自德國「百年品牌企業」的概念，鼓勵輔導具國際競爭力、獨特性、深耕技術的「中堅企業」，繼續為台灣打拼，成為台灣的驕傲。

這次得獎名單包括疫情期間將醫療口罩銷售到全球的《CSD中衛》、電動車減速箱舉世聞名的和大集團、LED陶瓷基板製造達國際水準的同欣電子等14家中小企業。得獎企業紛紛上台領獎，鎂光燈、恭喜聲音不斷。

得獎感言

《CSD中衛》營運長張德成表示，耗材平常雖是個不起眼的東西，當真的需要卻買不到時，極可能造成社會的恐慌，因此醫材是良心事業，嚴謹的品質管控及穩定供貨能力，才能在大眾需求時發揮安定的作用。他說得獎受到肯定，將持續努力做得更好。

獲獎的和大集團董事長沈國榮也表示，開公司迄今超過55年，他從台中一家小家庭工廠慢慢做到中小企業，如今邁向國際企業，投入歐美各國汽車大廠客戶市場，過程競競業業。2020年起，因執行產業升級創新平台計畫，更精進了產線智能化應用技術，創造更大獲利，未來將繼續研發創新科技。

經濟部長王美花除恭喜在場得獎企業外，並表示，近來全球經濟景氣均受金融風暴及歐債影響，台灣出口動能不足，如何讓台灣經濟可以增加活力並不受外界經濟景氣影響，是當前重要課題。

她指出，台灣在農業、製造業、服務業等領域之中小企業家數有125萬家，約佔全體企業家數97%，如果能在眾多特定的領域中，培養出技術專精、具有國際的中堅企業，那麼台灣的產業競爭力將更不容易受到國際景氣的影響，同時創造更多穩定、優質的就業機會。

【更多精采內容，詳見

中衛 口罩 王美花 沈榮津

延伸閱讀

【專家之眼】反萊豬公投，蔡與官員成最佳助選員

王美花公投宣講 打出三張牌籲投不同意

王美花遭點名回彰化選縣長 侯友宜盼多給資源造福鄉親

王美花空降選彰化縣長？邱建富：應該不會發生

相關新聞

台開遭台中市政府假扣押 公司：將持續協商

台中市政府今（29）日向台中地方法院聲請對台開相關資產暨假扣押相關銀行存款假執行。台開（2841）發布重訊指出，將繼續與...

央行限貸不怕！北市豪宅市場熱絡 專家點背後關鍵

市場資金充裕，房市熱度不減，豪宅市場比前兩年都熱絡，央行豪宅限貸令似乎效果不彰。瑞普萊坊發布第3季「全球豪宅指數」出爐，...

台北豪宅價格大躍進！年增18.9%排「全球第七」 單價仍未破300萬

國際地產顧問公司萊坊（Knight Frank）發表2021年第三季「全球豪宅指數」，全球主要46個城市Q3有38個的豪...

台中豪辦再傳破億交易！玉山銀3.28億購入聯聚中雍35樓

台中豪辦再傳億元交易！玉山金控（2884）今（29）日公告，代旗下子公司玉山銀行以總價3.28億餘元，購入台中七期新市政...

遠東集團耶誕點燈 徐旭東與兒子媳婦一起出席

遠東集團今晚舉行耶誕點燈儀式，遠東集團董事長徐旭東與兒子遠東創新長徐國安、媳婦集團創新策略部管理總監徐佳莉一起上台邀請現...

遠東集團挨罰徐旭東首露面 徐國安夫妻上台挺老爸

遠東集團今晚在遠企中心敦南廣場舉行集團耶誕樹點燈晚會，集團董事長徐旭東親自出席，也是日前集團在中國事業遭中國當局重罰後徐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。