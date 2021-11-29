108台TOYOTA CAMRY 進駐高雄市警

暴力犯罪時有所聞，更不乏作案歹徒駕駛進口汽車逃逸，甚至衝撞執勤員警，警政署於去年通過《109至110年協助直轄市、縣（市）政府加速汰換警用車輛計畫修正案》編列特別預算，推動全台轄區警局汰換老舊警車，以保障員警值勤安全及機動能力。

此批汰換警車中TOYOTA車款涵蓋CAMRY、COROLLA CROSS、RAV4以及ALTIS，其中又以日本進口的CAMRY最多，合計獲767台訂單，主因CAMRY今年3月改款後導入2,000c.c以下之汽油版本，是市場唯一百萬以下之進口中大型房車，高性能加上高規格安全防護配備，十分適合警用車升級。高雄市警局也於上週五（11/26）舉行交車典禮，巡邏車與偵防車合計108台，場面非常壯觀。

TOYOTA CAMRY汽油版採用新世代Dynamic Force 2.0L引擎，搭配Direct Shift-CVT 10速手自排變速箱，最大馬力173匹、最大扭力21.0公斤米，並可繳出平均16.2 km/L的油耗表現，且全車標配TSS 2.0主動式駕駛安全輔助系統，包含ACC全速域主動式車距維持定速系統、PCS預警式防護系統、LTA車道循跡輔助系統、AHB智慧型遠光燈自動切換，更採用高剛性車體，搭載7氣囊、ABS防鎖定煞車系統、倒車輔助雷達等多項安全配備，較過去國產警車更能保障員警值勤安全，為民眾帶來良好生活環境。