台北豪宅價格大躍進！年增18.9%排「全球第七」 單價仍未破300萬

國際地產顧問公司萊坊（Knight Frank）發表2021年第三季「全球豪宅指數」，全球主要46個城市Q3有38個的豪宅價格上揚，平均年增率為9.5%，超車Q2的8.2%；其中邁阿密擠下多倫多，以年漲26.4%從上季的殿軍升為本季冠軍。年增率前六名依序為：邁阿密、首爾、上海、莫斯科、多倫多、舊金山共計六個城市殺進20%大關，台北市僅差臨門一腳，年漲幅18.9%，排名第七。

瑞普萊坊市場研究總監黃舒衛表示，台北市已從上季的第十名超車到全球第七，可見央行持續追加的豪宅限貸令效果，並未顯著反映在市場，然而價格仍未超越2013年Q2的歷史高點，能破單價300萬的產品也還沒出現。回顧過去一年因為旅遊禁令，各國豪宅都以在地買盤為主，但鑑於各國緊縮貨幣政策，將會使得未來的豪宅買方將限縮為現金購置者，萊坊預期明年豪宅價、量漲勢會趨緩。

黃舒衛分析，台北豪宅市場資訊重新整隊，背後有三層意義。首先、本季豪宅交易量有三分之一是預售豪宅所貢獻，在指數表現上不只出現量變，也同時出現質變。其次、除了7月1日之後買賣的要再30日內完成登錄之外，今年1月1日至110年6月30日、去年12月31日以前簽訂預售屋買賣契約者，也分別要在今年9月底、年底前完成辦理申報登錄，代表過去許多口耳相傳但無法查證的市場資訊，會在未來幾個月冒出。即時、大量的實登資訊直接反映驚驚漲的市況，將間接形成助漲的態勢。

第三、目前預售豪宅基地全為蛋黃區的都更或危老基地，基地面積較小，因此產品總價較低、但單價較高，再加上預售的價格特性，因此推升豪宅房價指數向上。

黃舒衛提醒，雖然豪宅價格指數昂揚、預售銷況佳，但交易總量平穩，甚至不乏價格修正的中古豪宅，而排除特殊個別條件，能破300萬單價的產品也還沒出現，可見市場仍以自、置產為主，因此短期買氣會因為通膨因素而有支撐，但中長期還是回歸品牌、社區、總價條件。