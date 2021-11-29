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網路家庭領投新創愛酷智能B輪投資 強化行銷科技應用

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

台灣電子商務集團PChome網路家庭（8044）今（29）日宣布以策略領導投資人身分參與行銷科技新創愛酷智能科技AccuHit的B輪募資，看好在MarTech領域的先行者地位，擁有人工智慧等多項專利技術的優勢，雙方將在投資結盟的架構下，以PChome集團龐大數據資料庫為核心，共同發展人工智慧技術、數據整合應用等多元AI行銷服務情境，最大化發揮集團CDP（Customer Data Platform）的價值與綜效，更深入優化消費者購物體驗。

愛酷智能科技成立於2018年，目前服務超過200家中大型企業客戶，產業涵蓋科技、保險、零售、金融等，提供的MarTech產品包含AccuCDP（跨渠道顧客數據平台）、Accu3DM（數據驅動決策引擎）、AccuNix（對話式商務應用），滿足企業整合行銷顧問與科技應用的需求，提升服務與零售的新價值。

愛酷智能科技在2020年獲得由新安東京海上產險、國發基金、日本Adways集團等其他投資人的A輪投資，本次B輪募資則由PChome網路家庭領投，創新工業技術移轉（ITIC）、恆隆行（hengstyle）及原A輪投資人跟投。

PChome網路家庭執行長暨總經理蔡凱文表示，策略性投資結盟AccuHit是PChome為加速整合集團CDP（Customer Data Platform）並強化MarTech應用上重要的一環布局。接下來將導入AccuHit的AI Marketing技術資源，並借重雙方在數據探勘、整合及應用策略等經驗的交流，大幅強化PChome集團在行銷科技的應用與個人化精準行銷的力道，未來更可望驅動PChome賦能服務之發展。　

愛酷智能科技執行長與共同創辦人林庭箴表示，透過投資，愛酷智能科技將更深入地走入電商、零售產業，未來也將透過PChome集團的策略投資挹注之資源，持續研發AI科技，並拓展MarTech服務生態圈。

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