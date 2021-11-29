盛弘子公司精準健康朝IPO邁進 與中信證簽輔導契約

盛弘（8403）集團旗下子公司精準健康與中國信託證券簽定上市櫃輔導契約，正式展開IPO上市櫃計畫。精準健康為台灣首家以「預防醫學」為核心，華人生物基因資料庫應用平台為基礎，組軍功能醫學、健康管理、健康檢查、生技事業等四大策略布局，開展醫檢合一的全人健康照護公司，預計2022年公開發行。

精準健康成立於2017年，於2019年收購老字號的哈佛健診，更在2020年12月與富邦集團合作以換股方式納入富盈診所，階段性完成首波健檢通路佈局。

精準健康目前旗下健診服務通路包括有：哈佛敏盛、哈佛內湖、哈佛大安及新成立的哈佛健康管理中心等，公司資本額為1.83億元，主要股東為上櫃公司盛弘醫藥、與富邦集團旗下富邦健康管理顧問公司，持股比分別為57.39％與42.61％。

精準健康的主要營業項目為「基因資料庫商轉運用」、「健康管理資訊平台」與「會員年度健康照護服務」三大項，提供完整的預防醫學與精準醫療服務，為台灣首創「預防醫學」健康服務公司，致力於成為台灣大健康產業的領航者。

集團董事長楊弘仁表示，精準健康未來營運方將持續併購及投資，整合健康產學鏈，進行異業結合，並開創新業務布局，除此之外，利用AI與數據，拓展B2C智慧健康管理平台，並投入檢測技術新領域，開發基因臨床市場新商機，期同改變台灣預防醫學服務的運作結構，建立新的預防醫學生態圈。

「預防醫學」係指以主動的健康檢查、諮詢和身體保健來預防未來的疾病與治療，從長遠來看「預防醫學」可以減少政府的醫療支出，患者可節省未來昂貴的醫療負擔，並可以得到品質較高的治療方式。根據iHealthcare Analyst研調機構調查，「預防醫學」市場預計到2027年時將達2,870億美元，年複合成長率將可達9.7％，推動市場擴大的因素除了民眾對於自我健康意識不斷提高、醫學技術的進步外，高齡化社會來臨也有影響，因老年人更容易患慢性病，民眾對於預防醫療的大健康需求將快速提升。