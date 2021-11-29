快訊

六類人將優先打第3劑 青少年12月中後打第2劑

二級警戒再延長至12月13日 跨年活動須設飲食區才可飲食

聽新聞
test
0:00 / 0:00

兩法人同步喊買陽明 目標價分別上看140元、168元

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

陽明（2609）第4季及明年營運展望正向，法說會後，兩家本土法人同步力挺，一家將評等由中立調高至買進，目標價上看140元，另一家重申買進，目標價上看168元；主要是看好第4季淡季修正有限，近洋線旺季效應，歐洲線明年長約調漲，加上明年貨櫃航運產業結構展望正向，有助支撐運價水平。

陽明今日以108.5元平盤開出，一度拉升至112.5元，終場收在110 元，上漲1.5元，漲幅1.38%；貨櫃三雄齊收紅，長榮（2603）收120元，上漲1.5元，漲幅1.26%，萬海（2615）收153元，上漲1元，漲幅0.65%。

陽明法說會後，兩家本土法人最新報告同步喊買；本土法人表示，在供需吃緊下，有利運價維持高檔，美西塞港加劇造成有效運力滑落支撐運價，淡季修正有限，且明年可望發放現金股利，如果以發放率30%的 12.9元來估算，現金殖利率11.9%，預估明年EPS 35.3元，PBR落在0.7~4.6倍，目前PBR為1.16倍，評價偏低，因此評等調升至買進，目標價140元。

另一家本土法人認為，歐洲線長約價格調漲可期，看好明年營運動能，本土法人表示，考量遠洋線淡季更旺；近洋線旺季行情可期；歐洲線長約換約調漲幅度可期，美洲線也將在明年5月換約，預期明年上半年運價維持高檔，美洲線換約將可挹注明年獲利表現。

另外，明年貨櫃航運產業供需結構展望正向，有助支撐運價水平；本土法人預估陽明今年、明年EPS分別為46.75 元、46.06元，以明年底淨值為評價基礎，給予陽明1.5倍本淨比評價，建議買進，目標價168 元。

陽明

延伸閱讀

禪在鎌倉 日本禪風的劍道、武士道

台北／米其林綠星餐廳肯定 陽明春天心五藝文創園區 素食無菜單料理

陽明看明年全球運價 大漲不易、也不會出現大跌

謝金河：投資力會慢慢蓋過投機力

相關新聞

竹北房市8字頭是假的！消保官查辦擾亂房價送裁處

新竹縣府消保官靳邦忠表示，日前某平面媒體報導竹北有某建案頂層戶「驚見8字頭開價」，因嚴重悖離市場行情，引起大量民眾投訴抗...

Q3全球豪宅指數出爐！邁阿密奪冠、台北第7名

瑞普萊坊（Knight Frank）公布今年第3季「全球豪宅指數」（Prime Global Cities Index）...

兩法人同步喊買陽明 目標價分別上看140元、168元

陽明（2609）第4季及明年營運展望正向，法說會後，兩家本土法人同步力挺，一家將評等由中立調高至買進，目標價上看140元...

台北豪宅漲起來！價格年增18.9%、全球第七

國際獨立地產顧問公司萊坊（Knight Frank）發表今年第3季全球豪宅指數，全球主要46個城市Q3有38個的豪宅價格...

網家領投愛酷智能科技B輪募資 加速MarTech發展

PChome網路家庭宣布，以策略領導投資人身分參與行銷科技新創－愛酷智能科技AccuHit的B輪募資，看好其在MarTe...

房價漲飛快...年輕人先租房？新竹晚一年買房差百萬

萬物皆漲的年代，尤其房價漲幅速度飛快，日前央行總裁楊金龍建議年輕人可以人租房，自己是40歲才買房，但越晚買房，恐將只能買...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。