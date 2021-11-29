兩法人同步喊買陽明 目標價分別上看140元、168元

陽明（2609）第4季及明年營運展望正向，法說會後，兩家本土法人同步力挺，一家將評等由中立調高至買進，目標價上看140元，另一家重申買進，目標價上看168元；主要是看好第4季淡季修正有限，近洋線旺季效應，歐洲線明年長約調漲，加上明年貨櫃航運產業結構展望正向，有助支撐運價水平。

陽明今日以108.5元平盤開出，一度拉升至112.5元，終場收在110 元，上漲1.5元，漲幅1.38%；貨櫃三雄齊收紅，長榮（2603）收120元，上漲1.5元，漲幅1.26%，萬海（2615）收153元，上漲1元，漲幅0.65%。

陽明法說會後，兩家本土法人最新報告同步喊買；本土法人表示，在供需吃緊下，有利運價維持高檔，美西塞港加劇造成有效運力滑落支撐運價，淡季修正有限，且明年可望發放現金股利，如果以發放率30%的 12.9元來估算，現金殖利率11.9%，預估明年EPS 35.3元，PBR落在0.7~4.6倍，目前PBR為1.16倍，評價偏低，因此評等調升至買進，目標價140元。

另一家本土法人認為，歐洲線長約價格調漲可期，看好明年營運動能，本土法人表示，考量遠洋線淡季更旺；近洋線旺季行情可期；歐洲線長約換約調漲幅度可期，美洲線也將在明年5月換約，預期明年上半年運價維持高檔，美洲線換約將可挹注明年獲利表現。

另外，明年貨櫃航運產業供需結構展望正向，有助支撐運價水平；本土法人預估陽明今年、明年EPS分別為46.75 元、46.06元，以明年底淨值為評價基礎，給予陽明1.5倍本淨比評價，建議買進，目標價168 元。