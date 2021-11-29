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竹北房市8字頭是假的！消保官查辦擾亂房價送裁處

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
竹北房市8字頭是假消息！消保官已介入查辦擾亂房價的行為。記者巫鴻瑋／攝影
竹北房市8字頭是假消息！消保官已介入查辦擾亂房價的行為。記者巫鴻瑋／攝影

新竹縣府消保官靳邦忠表示，日前某平面媒體報導竹北有某建案頂層戶「驚見8字頭開價」，因嚴重悖離市場行情，引起大量民眾投訴抗議誇大不實，消保官介入調查後，核算實際開價，遠遠低於報導中所稱，對此事件疑擾亂竹北房市行情，將依公平交易法第21及25條，移送仲介公司及報導媒體到公平交易委員會裁處。

有竹北的國中退休主任就不滿地向消保官投訴，質疑「這家建案如何變成竹北第一豪宅，由誰認證，上禮拜才聽說網路報導成交76萬， 這星期又是開價80萬，動輒一億多元的建屋，宛如菜市埸買賣葱價，差價一日3市，都無法可管嗎？」

靳邦忠表示，經調查並通知建案負責人說明，報導中的物件是委託給台北市的某間不動產仲介公司進行銷售，總面積是225坪，除以網路售屋平台的總開價，核算出來每坪差了數十萬元以上，因此就連建商都對於媒體報導每坪80萬元，也覺得很訝異。

靳邦忠指出，新聞導言就以「新竹賣方信心高漲，房價漲幅在全台名列前茅，不僅新建案價格屢攀新高，待售物件開價更跳空開出攻頂，新竹第一豪宅『XX』二期近來就頂樓戶開價8字頭求售、創下天價」進行報導，使得新聞一出，縣府消保官辦公室紛紛接到民眾質疑報導的真實性。

消保官也找來仲介公司負責人，仲介向消保官表示「這房子己經委託3個多月，到現在還沒賣出去；是朋友的，內部設備裝潢的很好，價錢是他自己開的，我們是被委託人，只能被動接受，我們有反應開價太高了。」仲介也向消保官坦誠「如果是媒體報導的每坪80萬的話，要賣是有點困難。」

靳邦忠說，「這間台北的仲介公司，針對竹北區域內單一個案，以違反專業可合理期待之價格開價，隨後在媒體以聳動的標題大肆報導，從民眾紛紛向縣政府反應，顯然對於區域行情造成人心浮動，已經涉嫌違反公平交易法第21或25條。」將移送公平會裁處。

消保官也指出，新聞媒體報導新聞內容屬於言論自由規範，行政機關會予充分尊重，不過本案中的新聞媒體如以錯誤資訊誤導民眾，將依公平法第21條第5項併同移送主管機關公平會，釐清是否影響交易市場，如果認定屬實，將有可能處以5萬到2500萬元罰鍰。

建案 豪宅 公平會

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