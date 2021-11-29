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Q3全球豪宅指數出爐！邁阿密奪冠、台北第7名

經濟日報 / 記者朱曼寧／即時報導
資料來源／瑞普萊坊
資料來源／瑞普萊坊

瑞普萊坊（Knight Frank）公布今年第3季「全球豪宅指數」（Prime Global Cities Index），全球46個城市中，有38個的豪宅價格上揚，平均年增率為9.5%，其中邁阿密擠下多倫多，以年漲26.4%一舉從上季的殿軍竄升為本季之冠，台北市則從上季的第十名超車到第七名，顯見央行持續追加的豪宅限貸令效果並未顯著反映在市場上。

全球豪宅價格上揚，較去年同期比較，Q3平均年增率為9.5%，大大超越Q2已經跌破全球眼鏡的8.2%，甚至有35%呈現雙位數成長，其中邁阿密以年漲26.4%居冠，其餘還有首爾、上海、莫斯科、多倫多、舊金山五個城市殺進20%大關。

台北市排名第七，瑞普萊坊市場研究總監黃舒衛表示，北市僅差臨門一腳，漲幅仍守在1字頭，但已從上季增加3個名次，然而價格仍未超越2013年Q2的歷史高點，但也可見央行祭出的豪宅限貸令並未對市場造成顯著效果。

萊坊國際住宅部主管Kate Everett-Allen認為，全球房市因旅遊限制的鬆綁、預期緊縮貨幣政策、加稅及房市降溫政策，使得各地豪宅市場不同調。以本季冠軍邁阿密來說，疫後的大空間需求、水岸住宅，甚至是佛羅里達州的低稅制，都成功磁吸遠距辦公者及大企業主遷徙至此。而韓國首爾的加稅、限貸措施不但沒有抑制豪宅價格，還因為庫存變少、預期漲價心理，將漲幅從19.6%推升到22.6%，從第四名晉升到第二。

反觀上季乘風破浪的中國豪宅本季卻因恆大危機、房住不炒政策，以及國內疫情重燃等因素而相形失色。另外，上季的冠軍多倫多除了因為明年即將課徵房產現值的1%空置稅，加拿大總理杜魯道也在選前發下豪語表示，若得競選連任，將施行兩年的外國人限購令，使本季豪宅從年漲27.0%緩降至20.5%，退居全球第五。

回顧過去一年因為旅遊禁令，各國豪宅都以在地買盤為主，但鑑於各國緊縮貨幣政策，將會使得未來的豪宅買方將限縮為現金購置者，萊坊預期明年豪宅價、量漲勢會趨緩。

全球豪宅指數係根據各國官方統計機構或央行發表的房價數據，追蹤全球主要城市官方認定或成交總價前5%的豪宅價格表現，近年來已然成為頂級不動產的重要關注指標。

豪宅 多倫多 央行

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