年輕人不用急著買房？業者統計：晚一年多花百萬

央行總裁楊金龍近日表示年輕人不用急著買房，自己也是40歲才買房。591實價登錄統計指出，現實是殘酷的，去年想買沒買，晚一年，拖到今年才買的人，都付出了相當代價。

其中最辛苦的莫過於新竹市，根據591統計，過去一年新竹房價年漲幅高達三成，去年成交總價中位數為828萬，今年已達950萬，一年大增122萬元，而且購買坪數從31.1坪降至27.3坪，縮水超過10%，等於花更多成本卻換取更小的空間。

591針對全台主要都會區大樓、華廈購屋總價、單價進行調查，與去年相比，購屋總價僅台北略跌4.7%，其他都漲。桃園、新竹縣市、台中漲幅都超過一成，新竹市漲幅14%，年增122萬最多。

591房屋交易網新聞公關組組長畢務潔表示，台北市雖然總價下滑，但今年成交坪數相較去年，有近10%的縮水，跌破30坪，今年買房只買的到27.6坪，若換算單價依舊是有4%的漲幅。

新北市價格略漲3%但是坪數也有2%左右的提升，跟各都相比為較正常的縣市，主因是新北市幅員廣大，還是有許多像是淡水、鶯歌1~2字頭低價區塊，漲幅沒有那麼明顯，民眾還可以往外圍區塊買到較大坪數。

桃園今年交易量能還是集中在桃園、中壢等傳統熱區，不過一樣在像是航空城公共建設議題以及指標重劃區拉抬買氣，帶動整體房市成交狀況，成交總價中位數來到800萬，比去年漲約10%。

畢務潔表示，七大都會區漲幅最大的就在新竹市，晚一年買房單價就差122萬，但坪數縮水幅度也是全台之冠，多達有12%，顯示要在新竹買房有三越：買房越來越難，買的越來越貴，住的越來越小。

台中今年迎來首條捷運綠線正式通車，帶動市區房市話題，今年房價以較去年成長約13%，除市區外，這波房市之熱也燒到外圍山海線，海線包括清水、沙鹿房市交易熱，不少大型造鎮新建案進場，也帶動區域交易狀況。