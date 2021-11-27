旺宏科學獎邁向20屆 師大附中學生獲金牌獎

旺宏科學獎於今年邁向第20屆里程碑，獎金特別加碼二成，本屆「金牌獎」由師大附中學生洪銘德以數學組作品「更高維的法里數列存在性研究」獨得，可獲得大學四年48萬元獎學金。本屆獲獎總積分前三名學校為板橋高中、師大附中及建國中學，三校榮獲學校獎暨校長獎。

第20屆旺宏科學獎頒獎典禮於27日登場，這次共計有655支隊伍參賽。今年有多件作品運用3D列印技術，例如金牌獎得主洪銘德透過研究法里數列性質，並藉由與二維法里數列有關的福特圓，找到空間中與法里數列相應的數，他更運用3D列印做出少見的「福特圓」模型，讓抽象的數學概念有了具體呈現。

而以機械組作品「螺旋粉刺針」獲銀牌獎的新北市智光商工學生林廷陽，則是此次唯一入圍決賽的技職體系學生。他發現不少人使用粉刺針時會有疼痛、易斷裂等問題，於是投入逾一年時間結合在高職學到的3D列印技術，將粉刺針尖端進行圓角處理以減少使用者不適感，並增加螺旋特性迅速拔除粉刺，不只為美容業者解決難題，更體現生活智慧。

以生物組作品「1+1>2」奪得銀牌獎的臺中市華盛頓高中學生王韻慈，因家中務農，見到爺爺可能因長年噴灑除草劑影響健康而過世，擔心爸爸的她，投入三年時間實驗改良，發揮巧思用白角鐵、水管器材研發「自製灌溉系統」等機制，可省下數倍灌溉時間，還能在不使用除草劑情況下提高稻米產量。

旺宏（2337）暨旺宏教育基金會董事長吳敏求認為，當初成立旺宏科學獎，並非為找尋諾貝爾獎得主，而是希望鼓勵學生手腦並用，啟發創新思維，藉由動手實作挖掘科研樂趣，幫助台灣的科學教育跳脫傳統框架。

旺宏科學獎於2002年舉辦第一屆，當時即有189隊高中職校參賽，隨每屆參賽人數增加，至今全國已有逾半高中職參賽，累計逾2萬名師生共襄盛舉，競賽累積頒發獎金近9,000萬元。

旺宏科學獎舉辦迄今，共累積達2,438位教師帶隊參賽，北一女老師周芳妃在20年來每年持續參賽，於今年獲頒「二十年勤耕不輟獎」。