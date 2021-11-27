快訊

默沙東、輝瑞口服藥資料送審 食藥署拚12月中過EUA

Omicron變異株高傳染力 指揮中心：春節專案若調整需看2條件

諾貝爾獎暨唐獎得主本庶佑 談癌症免疫療法前瞻發展

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

亞太國際藥理學會議（Asia Pacific Federation of Pharmacologists, APFP）26日傍晚於台北國際會議中心登場，主辦單位邀請了2018年度諾貝爾獎生理醫學獎暨2014唐獎第一屆生技醫藥獎得主本庶佑(Tasuku Honjo)博士進行開場演講，講題為「癌症免疫療法的前瞻發展」，為一連三天半的會議揭開序幕。

唐獎教育基金會亦攜手台灣藥理學會，接續在今（27）日下午舉辦「唐獎第四屆得獎人演講-生醫場」(Tang Prize Lecture)，邀請2020年唐獎生技醫藥獎三位得主發表演講，台北醫學大學董事長張文昌及台北醫學大學講座教授閻雲共同主持，闡釋細胞激素在發炎及COVID-19所扮演的角色及治療，並分享過去半世紀鑽研細胞激素從基礎研究到臨床應用的心路歷程。

本庶佑深入淺出地講述，癌症免疫治療就是讓免疫細胞啟動反應，辨識並攻擊癌細胞，透過阻斷PD-1/PD-L1訊號來增強T細胞作用。自2014年起至今，已有20多種癌症疾病採用免疫療法治療，例如：黑色素細胞瘤、肺癌、何杰金氏淋巴癌、子宮頸癌、食道癌等，且已有超過1,000個臨床案例，更重要的是即使中止療程，治療效果仍能持續。

此外，從龐大的癌症基因研究中，我們學到了腫瘤新生抗原（neoantigens），由於腫瘤異質性，單一化療難以清除癌細胞，反而容易導致復發及抗性。但淋巴細胞能同時識別出多種抗原，進而攻擊多種變異的癌細胞，這就是免疫療法比起化療更有效的主因。

本庶佑指出，雖然免疫療法前景看好，但仍有些關鍵問題尚待解決，除了需積極找出生物標記來預測病人療效，相關合併療法的試驗也在進行中。此外，年紀亦是癌症的風險因子，免疫系統對抗癌細胞的能力會隨著年紀增長而下降。在動物實驗中發現，阻斷PD-1/PD-L1的療法在年長小鼠體內無法有效抗腫瘤，而透過異種移植抗原(Xeno-antigen)或異抗原(allo-antigen)刺激則可以增強其抗腫瘤能力。目前也有使用同種異體的腫瘤細胞做成疫苗的臨床試驗在進行中。

本庶佑演講的最後一段，更提到了腸道菌叢對於免疫系統的調控及其在抗癌中的重要性。除了阻斷PD-1，B細胞中的活化誘導性胞苷去胺酶(AID)或其產生的IgA不足皆可能藉由破壞腸道菌叢平衡來增強T細胞活性。他總結，在PD-1剔除的小鼠體內觀察到的生物學是很複雜的，隨著T細胞的增長，我們需注意代謝物的消耗、轉移、行為轉變，甚至腸道菌的轉變。

自2014年起，每兩年頒發的唐獎生技醫藥獎，旨在表彰具原創性之生物醫學及藥物研發之科學研究，對於重要疾病之預防、診斷及治療有明確之影響，以生技醫藥解決人類疾病的問題，有助於人類健康增進之研究者。本庶佑於1992年發現T細胞抑制受體PD-1（Programmed cell death protein 1，計畫性死亡-1），在腫瘤逃避機制上扮演關鍵角色。2013年，開創了癌症免疫療法，被《科學》(Science)列為年度十大科學突破之首，因其發現PD-1為控制免疫系統的重要關鍵，為癌症免疫治療帶來革命性的重大突破，因此獲選為唐獎2014年第一屆生技醫藥獎得主。

癌症 唐獎

延伸閱讀

分頭進攻癌細胞 國衛院開發多靶點新藥 明年展開第一期

柯文哲批高端非混打是重打 陳時中認了：講的有他的道理

諾貝爾得主不滿抗癌專利費過低 藥廠付70億和解

唐獎得主珍古德20日線上演講 分享60年生態保育經驗

相關新聞

下周二起顯著轉冷！ 下周五又有新一波冷空氣接力

「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專說，周末水氣仍多氣溫漸升，下周轉冷，挑戰下半年最低溫。

提早出現「滿頭白髮」 醫師提醒：骨質疏鬆、心臟病恐找上門

擁有一頭烏黑亮髮，是顯年輕的象徵。但如果年輕人長白髮，可能是身體出問題了！外科醫師江坤俊指出，提早出現白髮的原因，多數是因為血液循環不佳，這時受影響的不只是頭髮顏色，還會導致骨質形成不良，得到骨質疏鬆的機率提高4倍，歐洲研究也發現，「少年白」得到心臟病的機率是一般人的5倍。

下周二冷空氣襲台！ 強度逼近冷氣團 下周四清晨最冷

下周又要變更冷。中央氣象局說，下周二鋒面快速通過，接近大陸冷氣團等級冷空氣接著南下，下周三整天都很冷，下周四清晨則是最冷...

51歲男子遭鼠咬 昨確診漢他病毒成桃園首例

桃園市1名51歲男子10月底在住家被老鼠咬傷，因持續發燒、嘔吐及腹瀉，昨天被診斷感染漢他病毒，成為桃園今年首例，所幸情況...

歡樂耶誕城恐受變種病毒波及？新北市府：依CDC指引調整

新北歡樂耶誕城將在12月3日開城，但國際出現新變種病毒，是否會對耶誕城開城及相關活動有所影響，新北市觀光旅遊局長蔣志薇表...

感念鍾理和、鍾鐵民父子文學貢獻 高市客委會辦主題展

高雄市客委會今天上午於高市圖美濃分館舉辦「鍾理和&鍾鐵民文學主題展暨鍾鐵民紀念銅像揭幕儀式」展出鍾理和及鍾鐵民手稿、生活...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。