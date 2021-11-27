諾貝爾獎暨唐獎得主本庶佑 談癌症免疫療法前瞻發展

亞太國際藥理學會議（Asia Pacific Federation of Pharmacologists, APFP）26日傍晚於台北國際會議中心登場，主辦單位邀請了2018年度諾貝爾獎生理醫學獎暨2014唐獎第一屆生技醫藥獎得主本庶佑(Tasuku Honjo)博士進行開場演講，講題為「癌症免疫療法的前瞻發展」，為一連三天半的會議揭開序幕。

唐獎教育基金會亦攜手台灣藥理學會，接續在今（27）日下午舉辦「唐獎第四屆得獎人演講-生醫場」(Tang Prize Lecture)，邀請2020年唐獎生技醫藥獎三位得主發表演講，台北醫學大學董事長張文昌及台北醫學大學講座教授閻雲共同主持，闡釋細胞激素在發炎及COVID-19所扮演的角色及治療，並分享過去半世紀鑽研細胞激素從基礎研究到臨床應用的心路歷程。

本庶佑深入淺出地講述，癌症免疫治療就是讓免疫細胞啟動反應，辨識並攻擊癌細胞，透過阻斷PD-1/PD-L1訊號來增強T細胞作用。自2014年起至今，已有20多種癌症疾病採用免疫療法治療，例如：黑色素細胞瘤、肺癌、何杰金氏淋巴癌、子宮頸癌、食道癌等，且已有超過1,000個臨床案例，更重要的是即使中止療程，治療效果仍能持續。

此外，從龐大的癌症基因研究中，我們學到了腫瘤新生抗原（neoantigens），由於腫瘤異質性，單一化療難以清除癌細胞，反而容易導致復發及抗性。但淋巴細胞能同時識別出多種抗原，進而攻擊多種變異的癌細胞，這就是免疫療法比起化療更有效的主因。

本庶佑指出，雖然免疫療法前景看好，但仍有些關鍵問題尚待解決，除了需積極找出生物標記來預測病人療效，相關合併療法的試驗也在進行中。此外，年紀亦是癌症的風險因子，免疫系統對抗癌細胞的能力會隨著年紀增長而下降。在動物實驗中發現，阻斷PD-1/PD-L1的療法在年長小鼠體內無法有效抗腫瘤，而透過異種移植抗原(Xeno-antigen)或異抗原(allo-antigen)刺激則可以增強其抗腫瘤能力。目前也有使用同種異體的腫瘤細胞做成疫苗的臨床試驗在進行中。

本庶佑演講的最後一段，更提到了腸道菌叢對於免疫系統的調控及其在抗癌中的重要性。除了阻斷PD-1，B細胞中的活化誘導性胞苷去胺酶(AID)或其產生的IgA不足皆可能藉由破壞腸道菌叢平衡來增強T細胞活性。他總結，在PD-1剔除的小鼠體內觀察到的生物學是很複雜的，隨著T細胞的增長，我們需注意代謝物的消耗、轉移、行為轉變，甚至腸道菌的轉變。

自2014年起，每兩年頒發的唐獎生技醫藥獎，旨在表彰具原創性之生物醫學及藥物研發之科學研究，對於重要疾病之預防、診斷及治療有明確之影響，以生技醫藥解決人類疾病的問題，有助於人類健康增進之研究者。本庶佑於1992年發現T細胞抑制受體PD-1（Programmed cell death protein 1，計畫性死亡-1），在腫瘤逃避機制上扮演關鍵角色。2013年，開創了癌症免疫療法，被《科學》(Science)列為年度十大科學突破之首，因其發現PD-1為控制免疫系統的重要關鍵，為癌症免疫治療帶來革命性的重大突破，因此獲選為唐獎2014年第一屆生技醫藥獎得主。