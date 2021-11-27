aiSave抗菌照明燈 日本光觸媒、銀離子照明抗菌二合一

近年來因新冠疫情延燒影響，民眾更重視居家抗菌消毒觀念，也帶動抗菌防疫家電商機。光電源科技廠商研發出新世代「aiSave抗菌照明燈」，標榜結合日本光觸媒、銀離子，讓照明抗菌二合一，在市場引起高度矚目。

根據調查指出，進入防疫期以來，今年的空氣濾淨器、除蟎機、紫外線殺菌燈等抗菌電器銷售成長70%，其中UVC紫外線殺菌燈更是居家辦公室的搶手貨。

不過專家提醒，紫外線殺菌燈不可直接照射於人體，因此，就有光電源科技廠商研發出不同於紫外線殺菌燈，而是運用光觸媒與銀離子的結合，推出新一代的照明抗菌燈問市。

郡翔科技執行長卓裕文指出，過去傳統光照明設備多處於光照功能，現在則是結合光觸媒與銀離子技術，強調對人體、植物、環境與食品無害，不像紫外線殺菌燈使用時需要離開現場。

卓裕文表示，aiSave抗菌照明燈利用光觸媒與銀離子產生對動植物友善的遠紅外線波長光線，具有不刺眼、不閃爍的Ra85高演色特性，經由第三方檢測機構測試對人體無害，並可有效抗菌、除臭、除黴。

日本研究發現更可減低花粉過敏，加上低發熱、長效使用產品，並減少40％至80%用電與二氧化碳排放，可說是新時代的創新產物。

卓裕文說，aiSave抗菌照明燈不僅有傳統的直管燈、球燈、格柵燈及崁燈等型式，更普遍運用於日本新幹線、學校、商務飯店、工廠與商店中，獲得不少日本消費者好評。

今年首度引進這款日本專利技術的抗菌照明燈在台販售，強調安全、省電，對人體、環境友善，將抗菌與照明二合一搶攻防疫商機。

後疫情時代，民眾未來可能需要與病毒共存，專家也提醒：面對疫情不必太過恐慌，戴口罩，並做好個人清潔消毒，多洗手、避免接觸眼口鼻，千萬不可因以為消毒好了便掉以輕心，才是個人最佳的防疫措施。