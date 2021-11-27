快訊

Omicron變異株更易「重複感染」 WHO列4方針警戒

星宇航空今年虧損61億成我國航空之最 民航局要求增資

aiSave抗菌照明燈 日本光觸媒、銀離子照明抗菌二合一

經濟日報 / 記者宋健生／台中即時報導
郡翔科技執行長卓裕文展示最新引進的新世代「aiSave抗菌照明燈」。記者宋健生／攝影
郡翔科技執行長卓裕文展示最新引進的新世代「aiSave抗菌照明燈」。記者宋健生／攝影

近年來因新冠疫情延燒影響，民眾更重視居家抗菌消毒觀念，也帶動抗菌防疫家電商機。光電源科技廠商研發出新世代「aiSave抗菌照明燈」，標榜結合日本光觸媒、銀離子，讓照明抗菌二合一，在市場引起高度矚目。

根據調查指出，進入防疫期以來，今年的空氣濾淨器、除蟎機、紫外線殺菌燈等抗菌電器銷售成長70%，其中UVC紫外線殺菌燈更是居家辦公室的搶手貨。

不過專家提醒，紫外線殺菌燈不可直接照射於人體，因此，就有光電源科技廠商研發出不同於紫外線殺菌燈，而是運用光觸媒與銀離子的結合，推出新一代的照明抗菌燈問市。

郡翔科技執行長卓裕文指出，過去傳統光照明設備多處於光照功能，現在則是結合光觸媒與銀離子技術，強調對人體、植物、環境與食品無害，不像紫外線殺菌燈使用時需要離開現場。

卓裕文表示，aiSave抗菌照明燈利用光觸媒與銀離子產生對動植物友善的遠紅外線波長光線，具有不刺眼、不閃爍的Ra85高演色特性，經由第三方檢測機構測試對人體無害，並可有效抗菌、除臭、除黴。

日本研究發現更可減低花粉過敏，加上低發熱、長效使用產品，並減少40％至80%用電與二氧化碳排放，可說是新時代的創新產物。

卓裕文說，aiSave抗菌照明燈不僅有傳統的直管燈、球燈、格柵燈及崁燈等型式，更普遍運用於日本新幹線、學校、商務飯店、工廠與商店中，獲得不少日本消費者好評。

今年首度引進這款日本專利技術的抗菌照明燈在台販售，強調安全、省電，對人體、環境友善，將抗菌與照明二合一搶攻防疫商機。

後疫情時代，民眾未來可能需要與病毒共存，專家也提醒：面對疫情不必太過恐慌，戴口罩，並做好個人清潔消毒，多洗手、避免接觸眼口鼻，千萬不可因以為消毒好了便掉以輕心，才是個人最佳的防疫措施。

日本 紫外線

延伸閱讀

跨年活動、防疫加嚴？ 陳時中：完全取決Omicron有無入侵

日本海底火山噴發浮石 接下來恐漂到台灣東部

防Omicron變異株 日本要求非洲南部6國入境隔離10天

櫻花、紅葉一起賞？日本愛知小原「四季櫻祭」 雙重美景正開跑

相關新聞

價格曝光！全聯林敏雄談併購大潤發：不會改名 未來雙品牌進行

全聯董事長林敏雄今（27）日談到併購大潤發，他表示，未來大潤發不會改名，將與全聯以雙品牌經營，至於是否也會買家樂福，林敏...

首屆台灣木材創新應用展 台中國際展覽館盛大登場

首屆「台灣木材創新應用展」暨木創生活節，即日起至11月29日在台中國際展覽館盛大登場，今年亮點主題有台灣木材館、台灣木雕...

中油煉製事業部辦健行 挺中油蓋三接

中油煉製事業部今（27）日在高雄市都會公園舉辦「中油75走出疫情為員工健康而行健行動」；藉著內部活動，凝聚員工眷屬的向心...

北市12月4日中高齡就業博覽會 2,254個職缺開高薪搶人才

今年壓軸、最大場實體就業博覽會就在台北市，即將於12月4日上午10點30分至下午4點在北市府1樓中庭舉辦的「中高齡就業博...

百年大旱水資源珍貴 中油亞東石化等搶用再生水

台灣投資動能暢旺，連帶用水需求增加，水利署透露，歷經百年大旱，廠商均意識穩定水源重要性，中油、亞東石化等共計申請12件再...

枯水期祭全台水稻輪作制 經部拚年省一座石門水庫

百年大旱造成今年全台一期稻作停灌逾7.4萬公頃，創20多年最大規模，為避免類似情況再次發生，經濟部水利署和農委會攜手合作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。