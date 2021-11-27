首屆台灣木材創新應用展 台中國際展覽館盛大登場

首屆「台灣木材創新應用展」暨木創生活節，即日起至11月29日在台中國際展覽館盛大登場，今年亮點主題有台灣木材館、台灣木雕藝師薪傳邀請展、一建築一家具整合設計4.0木產業論壇；其中台灣木材館展出台灣國產材應用木生活提案，食衣住行育樂各方面應用在生活當中。

值得一提的是，東勢林區管理處配合台灣木材創新應用展，為推廣國產材，邀請八家廠商共同打造「台灣木材館」。

現場除了國產材產品介紹，還以永續林業概念，延伸至台灣木材標章認證系統，介紹國產材木材合法來源證明，包含CAS台灣優良農產品標章、台灣林產品生產追溯QR Code及TAP林產物產銷履歷，歡迎喜愛國產材溫暖質感的民眾參觀體驗。

台灣木材應用創新展&木創生活節，是由經濟部國際貿易局、台中市政府指導，台灣木工機械公會與博思達國際主辦。

中台灣木工機械占全台90%，是木產業極為重要的聚落，近年來持續推廣木產業活動，木產業鏈從木材、木工機械、木屋木構造、木職人及Wood STEAM推廣DIY體驗等日見成效。同時與日本宮崎縣來台交流木構造建築及木製產品。

而由台灣木雕協會主辦的首屆台灣木雕藝術薪傳展，則集結了36位國家級工藝師，在會場展出超過50件國寶級作品。

台灣木雕協會集結的是全台從北到南的木雕創作者，有原住民祖靈與生活木雕、宗教信仰的神佛像木藝、順著原木造型的奇木雕鑿，以及呼應現代與内心情感的現代木雕等。

在眾多木雕大師的帶領下，是所有木雕技藝的最根本、傳統的技術，也是精神及根基，值得後輩學習與傳承，也能夠瞭解當時木藝是從建築宗教自然融合於生活中。

台灣木雕協會強調，不論是人物、動植物到各式物件的表現，都是依循著木頭紋路與造型，加上個人表現手法的詮釋，將木頭本質發揮極致，既寫實也意象，在多樣廣泛的傳藝技法下，同時保留自我風格與特色。

另外，由樹德科技大學設計學院、台灣家具產業協會、台南．家具產業博物館共同主辦的「一建築一家具整合設計4.0微型博覽會」，也在會場同步展出。

同時舉辦「台灣家具產官學策略發展論壇」，作為家具設計跨界交流和公共論域平台，希望透過論壇進行研究發表和論壇主題交流，延伸「家具元素」融入空間設計的發展課題。

此次主題聚焦在台灣地區的家具與空間現象，經長期投入與觀察得以近距離分析建築師、室內設計師、工業或生活產品設計師的設計心智模式與創作實踐及教育反思，最終推出國內家具建築依存關係中，重構整體產業鏈的推動政策。