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星宇航空今年虧損61億成我國航空之最 民航局要求增資

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
星宇航空被民航局要求增資。圖／星宇航空提供
星宇航空被民航局要求增資。圖／星宇航空提供

星宇航空去年1月23日風光開航，卻碰上新冠肺炎疫情，一年多來不斷虧損。根據民航局最新統計資料，今年累計到第三季，虧損金額逾61億，超過資本額的一半，被民航局要求增資。對此，星宇航空說，明年上半年有增資計畫，但金額還未確定。

根據民航局近日公布「國籍民用航空運輸業110年第三季營運概況」顯示，星宇航空累積虧損61億2415萬，是所有國籍航空中虧損最多的公司。中華航空則盈餘14億5073萬、長榮航空48億5520萬、立榮航空9億6347萬；華信航空虧損17億9095萬、台灣虎航虧損16億3873萬、德安航空虧損2億6862萬。

此外，根據民航局「國籍航空公司110年第三季財務重點專區」顯示，在指標第五項「一年內到期長期負債」是否大於「現金＋修正後現金流量-預收機票款」，星宇航空是七家航空公司唯一顯示「是」的達標者。因此民航局認為，星宇累虧情形已是一項警訊，要求增資。

星宇航空公關長聶國維受訪時坦言，疫情確實讓星宇受了很大創傷，新的航線一條條開闢，是必要的事，等景氣復甦，會立刻展開營運。對於民航局公布虧損達61億，不會不承認，而是會咬牙撐過去。但他強調，虧損期間沒有裁員，也沒有減薪，希望全體員工共體時艱。

至於是否有增資計畫，聶國維說，公司本來就預定明年上半年要來增資，只是增資金額還沒有確定。

聶國維說，星宇是新成立航空公司，營運初期一定會虧損，且會虧損蠻多的，都是預期之內，加上新航空公司有很多基礎建設要做，包含蓋運籌中心（訓練中心）；積極建設維修棚廠，預計明年年中完成；還有保稅倉庫正在蓋，明年年底、後年年初完成。都是會花到鈔票，不得不做，也不可能馬虎和將就。他說，公司還買了模擬機，蓋了服務訓練艙、緊急逃生訓練艙等，就算星宇小舖不斷有新產品以及微旅行挹注，都還是杯水車薪。

聶國維說，邊境管制還沒開放前，用甚麼辦法都沒辦法彌補虧損，唯有等待疫情過去，以及有了疫苗後跟疫情共處，邊境解放後景氣才會恢復。

民航局 星宇航空 疫情

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