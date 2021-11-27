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北市12月4日中高齡就業博覽會 2,254個職缺開高薪搶人才

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
台北市將於12月4日上午10點30分至下午4點在北市府1樓中庭舉辦的「中高齡就業博覽會」，邀請48家廠商、2,254個工作機會。圖/北市勞動局提供
台北市將於12月4日上午10點30分至下午4點在北市府1樓中庭舉辦的「中高齡就業博覽會」，邀請48家廠商、2,254個工作機會。圖/北市勞動局提供

今年壓軸、最大場實體就業博覽會就在台北市，即將於12月4日上午10點30分至下午4點在北市府1樓中庭舉辦的「中高齡就業博覽會」，邀請48家廠商、2,254個工作機會，最高薪資開出10萬、平均月薪35K、時薪172元外，高達六成以上無經驗可的職缺，職缺皆進用中高齡者、符合勞基法規範，更能增加求職信心！年底前找好工作趁現在，歡迎轉職轉業者、退休後想重返職場者加入健康勞動行列。

北市勞動局局長陳信瑜表示，隨著疫情穩定控制、產業復甦，原先衝擊的內需服務業強勢回歸，而企業僱用中高齡工作者認為的優勢，包括就業穩定性高、工作經驗多、待人處事圓融等，本次徵才廠商以「住宿餐飲業」、「批發零售業」及「製造業」依序為前三名。而開出最高薪為「台灣順豐速運」快遞員最高10萬高薪。

無經驗可的職缺也釋出眾多高薪搶人才，以「旅遊/餐飲/休閒」、「客服/門市」工作機會數最多，佔據前5名開出上百職缺，餐飲業有「海底撈」、「爭鮮」、「樂多多」，其中樂多多更開出高薪儲備店經理8萬3、研發主管6萬；製造業「欣興電子（3037）」、「炎洲（4306）」工程師、技術員職缺，其中有開出儲備幹部6萬，而「北都數位有線電視」業務專員開出最高8萬業務專員、「維康醫療」藥師6萬。

陳信瑜說，經過北市就服處2020年就業與僱用意象調查，退休後想投入職場者，有41.4%想找兼職/部分工時的工作，本次就博會也開出746個兼職工作，超過三成比例，包括宜家家居、三商餐飲、全聯、摩斯漢堡等知名企業，開出內外場服務人員，符合高齡者不同工作需求。

北市就服處補充，現場提供免費3~6歲臨托服務，方便職場祖父母及父母進行面試！履歷填寫可先採線上報名送出履歷，活動當天可直接面試，加快面試效率；也可於活動前下載專用履歷表，填妥後自行印出紙本履歷表帶至活動現場。更多活動詳情請上台北就業大補帖網站(www.okwork.taipei)查詢，亦可電洽就業服務專線02-23085231或台北人力銀行專線(02)2338-0277、1999轉58988洽詢。

履歷表

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